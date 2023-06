Pourquoi vous devriez mettre du papier d'aluminium dans votre lave-vaisselle

Si vous faites partie de ceux qui veulent que leurs couverts brillent comme s'ils étaient neufs, alors vous devez absolument tester cette astuce.

Le problème avec les couverts que l'on met au lave-vaisselle c'est qu'on a beau les rincer avant de les mettre dans la machine, ils ne ressortent pas toujours brillants et propres. Bien sûr, vous pouvez opter pour un polissage laborieux, mais il existe une méthode beaucoup plus simple, comme le montre Carolina McCauley sur TikTok. Cette Australienne est spécialisée dans les astuces ménagères et elle partage sa technique de polissage préférée.

Elle place une boule de papier d'aluminium dans le panier à couverts de son lave-vaisselle et voilà : les couverts sont ensuite extra brillants. Il suffit de rouler un morceau de papier aluminium en une boule et de le placer dans le panier à couverts du lave-vaisselle. Faites ensuite tourner la machine sur le réglage standard et assurez-vous d'utiliser votre détergent habituel pour le lave-vaisselle. Vos couverts sortiront de la machine brillants comme jamais auparavant.

Et ce n'est pas parce que le papier aluminium nettoie les restes de nourriture des couverts ; il s'agit d'une réaction chimique entre l'aluminium et les ingrédients du détergent pour lave-vaisselle. Cette méthode fonctionne car les couverts deviennent ternes en raison de la "rouille volatile". On appelle rouille volatile la rouille qui se forme par exemple à partir de vis à l'intérieur de la machine ou sur les casseroles, et qui se dépose ensuite sur les couverts.

Le papier d'aluminium agit ici comme un paratonnerre : il s'oxyde plus facilement que l'acier inoxydable et attire ainsi la rouille. En plus de cela, une réaction chimique entre le papier d'aluminium et le détergent pour lave-vaisselle permet de supprimer d'autres taches.

L'astuce n'est pas nocive pour la santé mais n'est malheureusement pas très écologique. En effet, la production d'aluminium nécessite beaucoup d'énergie et les oxydes d'aluminium peuvent être libérés dans l'environnement avec l'eau de lavage.