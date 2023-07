A quoi sert le papier absorbant dans les barquettes de viande ? Il est crucial pour votre sécurité

Vous l'avez sans doute remarqué, un papier absorbant est glissé dans les barquettes de viande ou de poisson vendues en supermarché. On se doute bien qu'il a une utilité, mais laquelle ?

Quand vous faites vos courses au supermarché, vous avez dû remarquer ce bout de papier dans les barquettes de viande ou de poisson. Vous vous demandez bien à quoi il peut servir et n'y avez jamais vraiment porté attention. Arrivé à la maison, vous rangez la barquette dans le frigo, et au moment de cuisiner votre plat, vous jetez simplement ce morceau de papier à la poubelle. Son utilité est pourtant bien réelle. Ce papier absorbant n'est pas là pour rien, sinon pourquoi serait-il glissé dans les emballages de viande ? La prochaine fois que vous ferez vos courses, vous pourrez y prêter attention, ce tampon absorbant peut prendre :

soit la forme d'un papier indépendant de la barquette de viande ou de poisson ;

soit faire partie intégrante de la barquette. Le tampon absorbant est directement intégré dans le fond de l'emballage.

Un papier pas très appétissant

Ce coussin absorbant n'est pas là pour rien, il permet d'absorber le surplus de liquide rendu par la viande crue. Le résultat n'est pas très ragoûtant car ce papier devient plein de jus et de sang et se colore de rose et de rouge. Et pourtant, ce papier a vraiment son importance, il permet de vous assurer une sécurité alimentaire. En absorbant le jus, il va éviter aux bactéries de proliférer dans la barquette, et la viande se conservera mieux et plus longtemps. C'est important surtout au moment où vous allez ouvrir votre barquette (car à la cuisson, ce jus ne représente plus de risque). Sans ce papier, le jus contenant potentiellement des bactéries pourrait se répandre un peu partout et contaminer le plan de travail, d'autres aliments, ou encore la vaisselle. Grâce à ce tampon, on évite tous les risques.

Un papier absorbant vraiment sans risque ?

De quoi est composé ce papier ? C'est là que certains y voient un problème. En effet, ces tampons absorbants sont souvent fabriqués à partir d'un mélange de plastique et de matières naturelles. Quelle drôle d'idée aujourd'hui de mettre du plastique en contact avec de la viande ! Pourtant, ne vous inquiétez pas, les quantités de plastique sont infimes et respectent les limites européennes autorisées. Elles ne sont donc pas néfastes pour votre santé.