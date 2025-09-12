Fini le préchauffage du four : ce modèle atteint 200 degrés en une seconde, cette invention va tout changer

Fini le préchauffage interminable du four ! Midea révolutionne la cuisson avec des éléments chauffants en graphène atteignant de très hautes températures en 1 seconde.

C'est l'indication à ne pas rater lors d'une recette, sous peine de rater l'heure du déjeuner ou du dîner. Ou même du goûter quand il s'agit de faire un gâteau : le temps de préchauffage du four. Il peut être long et représente souvent une perte de temps. Est-ce bientôt fini ?

Lors du salon IFA en septembre 2025, le fabricant Midea a présenté ses dernières trouvailles. Pas forcément très connue du grand public, la marque chinoise Midea produit déjà de nombreux micro-ondes partout dans le monde, y compris pour le compte de grandes marques d'électroménager.

Cette fois, la technologie inédite présentée intégre du graphène, un matériau aux propriétés étonnantes, dans les éléments chauffants de ses fours et friteuses. Résultat : un temps de chauffe quasi-instantané permettant d'atteindre les 200°C en à peine une seconde ! Et même mieux puisque l'on pourrait atteindre 1200 degrés quasi-instantanément ce qui promet aussi d'intéresser les industriels. Mais comment ça marche ?

Schéma du tube chauffant en graphène développé indépendamment par Midea, qui a été entièrement appliqué à toute sa gamme de fours. © Midea Group

Grâce à son excellente conductivité thermique, le graphène permet à des nouveaux tubes chauffants d'atteindre la température impressionnante de 1300°C en à peine 0,2 seconde. De quoi rendre le préchauffage totalement obsolète, qu'il s'agisse d'utiliser son four ou sa friteuse sans huile. Plus besoin d'attendre de longues minutes que l'appareil monte en température. On allume, et c'est prêt à l'emploi dans la foulée.

Au-delà du préchauffage express, cette prouesse technologique réduit également les temps de cuisson dans leur globalité. Des tests en laboratoire font état d'un pain maison cuit en 25 minutes au lieu de 49, d'un pain de viande prêt en 70 minutes contre 110 habituellement. Soit un gain de temps pouvant aller jusqu'à 49% ! Les temps de cuisson des gâteaux sont aussi diminués puisque Midea promet 33 minutes de cuisson pour une gênoise contre 40 minutes pour un four classique.

Et pour quel résultat ? Il faudra juger sur pièce et vérifier ces promesses mais Midea se veut évidemment optimiste : "cette technologie de chauffage avancée assure un brunissement rapide et savoureux tout en préservant l'humidité, pour des viandes, du pain et des pâtisseries délicates à la maison, avec des résultats professionnels", promet même la marque. Midea compte étendre cette technologie à l'ensemble de sa gamme d'appareils électroménagers. On surveillera tout de même de près un élément : le prix de cette nouvelle technologie. Midea n'a pas (encore) donné de précisions à ce sujet...