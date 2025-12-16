Beaucoup font l'erreur : voici comment s'occuper de sa planche à découper pour qu'elle dure plus longtemps

Plusieurs astuces permettent de faire durer sa planche à découper plus longtemps.

La planche à découper en a vu de toutes les couleurs. Entre les coups de couteaux qui lui laissent des entailles, les aliments qui peuvent la tâcher ou d'autres qui lui donnent de mauvaises odeurs... Peu de personnes peuvent réellement se vanter d'avoir une planche à découper impeccable.

Alors que la saison des bons petits plats réconfortant est lancée, il est grand temps de chouchouter votre planche à découper en bois pour éviter de la remplacer dans quelques mois. Grâce à quelques gestes simples à intégrer dans votre routine, vous allez pouvoir prolonger sa durée de vie. Ces astuces sont faciles, rapides à mettre en place, et garantissent une planche à découper à l'aspect impeccable !

© nikkimeel

Le premier secret réside dans l'hydratation du bois. Ouest-France recommande de huiler régulièrement votre planche avec une huile alimentaire neutre, comme l'huile de pépins de raisin, de tournesol ou de colza raffinée. "En nourrissant le bois, on le protège des agressions et on préserve son éclat originel", écrivent ils. Appliquée avec un simple torchon ou un essuie-tout, cette huile va créer une véritable barrière protectrice.

Cette pellicule empêche l'eau, les bactéries et les odeurs de pénétrer dans le bois. "Les traces s'estompent, les entailles se referment mieux d'elles-mêmes, et la solidité est préservée durablement". Notez d'ailleurs que, selon le New York Times, l'huile met plusieurs heures à être absorbée par le bois, il faut donc lui laisser le temps de faire son travail.

Pour aller plus loin, mieux vaut poncer sa planche avec sun simple papier de verre. Vous pouvez le faire dès que vous voyez assez de coups de couteaux profonds ou de tâches incrustées qui ne partent plus. Utilisez un grain allant de 180 à 240, en veillant bien à passer doucement dans le sens naturel du bois, sans jamais exercer une pression trop forte. Appliquez ensuite une huile neutre.

Bien entendu, ces techniques ne peuvent se substituer à un nettoyage quotidien, qui doit être fait avec soin et respect de votre planche en bois. Tous les experts sont formels, il ne faut jamais mettre une planche en bois ou tout autre ustensile en bois comme des cuillères ou saladiers dans le lave-vaisselle. Même chose dans l'évier d'eau chaude. Vous risqueriez de déformer vos ustensiles ou de les fendre.

Il faut donc absolument les laver à la main ! Retirez d'abord les résidus incrustés avec un grattoir ou une spatule métallique. En cas de tâches tenace, préparez une pâte de bicarbonaté de soude et d'eau, puis frotter délicatement. Sinon, le lavage se fait simplement en frottant la planche avec une éponge et de l'eau chaude savonneuse. N'oubliez pas de laver le côté que vous n'avez pas utilisé ! Cela permet d'éviter un séchage irrégulier qui pourrait, à terme, déformer la planche. Ensuite, rincez la planche et séchez la avec un torchon propre ou du papier absorbant. Laissez la sécher à l'air libre avant de la ranger, prête à être de nouveau utilisée !