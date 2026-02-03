"Un simple coup de chiffon suffit" : cette méthode est la plus facile pour nettoyer le four selon des experts

Marre du four encrassé et difficile à nettoyer ? Les taches de graisse et de nourriture brûlée partiront plus facilement grâce à cette technique d'experts.

Ceux qui ont un four savent à quel point il peut être difficile de le nettoyer. Entre la graisse qui colle et les résidus de nourriture brûlée, faire briller le four est un véritable calvaire.

Pour en venir à bout, il faut généralement beaucoup d'huile de coude, frotter énergiquement et multiplier les produits, qu'ils soient chimiques ou faits maison. Pourtant, malgré tous ces efforts, le résultat reste parfois décevant. Si vous stagnez après tout ce travail, vous devriez essayer l'astuce de ces experts. Cette solution abordable et écologique est en plus facile à reproduire chez soi. On vous prévient : elle peut surprendre car elle va complètement à l'opposé des instructions habituelles.

© lenaogurtsova

La plupart du temps, on vous conseille de travailler sur un appareil éteint et froid, mais les experts interrogés par le Daily Express suggèrent plutôt d'utiliser la chaleur à votre avantage. En faisant chauffer un plat rempli d'eau et de vinaigre jusqu'à ce que de la vapeur se dégage, puis en laissant la porte fermée quelques instants, vous allez ramollir les particules incrustées selon Fantastic Cleaners, une entreprise spécialisée dans le nettoyage à domicile. Il devient alors possible de les essuyer sans effort. Notez que vous pouvez également remplacer le vinaigre par une simple pastille de lave-vaisselle pour un effet similaire.

Les résultats sont immédiats, selon Paul Openibo, directeur général d'une entreprise de service de nettoyage pour le secteurs public et privé . "Une fois que le four a légèrement refroidi, vous constaterez que la saleté peut être essuyée avec un chiffon ou une éponge, sans avoir besoin de frotter. Dans la plupart des cas, un simple coup de chiffon suffit." Toutefois, si certaines zones résistent encore, Heather, experte chez Bio-D, recommande d'utiliser un nettoyant multi-surface pour parfaire le travail. Sinon, le bicarbonate de soude reste une alternative naturelle qui fait des merveilles selon les spécialistes.

Vous pouvez aussi choisir la méthode de la société de nettoyage Filty Clean : étaler une pâte composée de bicarbonate de soude, de liquide vaisselle et d'eau tiède sur les parois d'un four encore tiède, mais jamais brûlant. Laissez agir ce mélange pendant au moins trente minutes, ou idéalement toute une nuit. Il vous suffira ensuite de passer un chiffon humide pour retrouver une surface impeccable. Quand aux grilles, les experts de Fantastic Cleaners préconisent de les faire tremper quelques heures dans de l'eau très chaude avec du liquide vaisselle et du bicarbonate de soude pour faire partir les saletés plus facilement.