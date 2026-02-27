Fini les plaques de cuisson classiques : ce nouveau système est presque invisible et fait gagner de la place

Encore mieux que les plaques de cuisson à induction ! Voici par quoi elles sont remplacées dans les cuisines modernes.

La cuisine est en pleine révolution et les plaques de cuisson comme nous les connaissons vont disparaître ! Ce n'est pas un poisson d'avril avant l'heure mais bien une promesse proche de devenir réalité. Et c'est tant mieux car, si elles sont très efficaces et pratiques au quotidien, les plaques de cuisson ont aussi tendance à gâcher l'harmonie de la cuisine. Sans compter la place importante prise sur le plan de travail...

Après la traditionnelle plaque au gaz, la vitrocéramique puis l'induction classique ont envahi nos cuisines. Une nouvelle génération d'équipements fait désormais son apparition : les plaques à induction invisibles.. Cette alternative est bien plus esthétique et toute aussi performante.

Les plaques à induction invisibles sont intégrées directement sous le plan de travail, où vous vous installez pour cuisiner et couper vos légumes. En quelques minutes, l'espace de travail se transforme en espace de cuisson où vous faites bouillir de l'eau ou faites sauter des légumes. Elles promettent de transformer nos cuisines en espaces épurés, modulables et ultra-design.

Le principe est simple : le système à induction est installé sous un plan de travail, généralement en céramique (aspect marbre, béton, ardoise…) compatible. "il s'agit du même système" que des plaques à inductions classiques nous explique Miguel Ángel Díaz, responsable marketing pour la France chez Cooking Surface prime, le premier fabriquant de plaques à induction invisibles. À l'œil nu, aucune plaque, aucun foyer, aucun marquage. La surface reste totalement uniforme.

© Cooking Surface Prime

Pour cuisiner, il suffit de poser une casserole à l'endroit souhaité. "Les zones de cuisson sont signalées discrètement par des marquages personnalisables sur le plan de travail (croix, points, cercles, etc.), facilitant leur identification" nous explique le spécialiste. Si vous vous posez des questions côté sécurité, pas d'inquiétude ! La chaleur s'active seulement quand un récipient compatible est détecté.

Les avantages sont bien sûr esthétiques, mais pas que. Vous agrandissez aussi votre espace de cuisine. Le plan de travail devient un grand espace continu, sans aucune interruption, ce qui permet un gain de place énorme et qui facilite le nettoyage de la cuisine. Pour l'entretien, rien de plus simple, un coup d'éponge suffit pour un plan de travail impeccable. "Utilisez un chiffon doux avec de l'eau et du savon neutre", nous précise Miguel Ángel Díaz. "Pour les taches tenaces, appliquez un dégraissant, puis désinfectez" poursuit-il.

Mais attention, ces plaques ne peuvent pas s'installer partout, tous les matériaux de plan de travail ne conviennent pas. Le granit naturel ou le bois ne sont par exemple pas adaptés. Il vous faut des surfaces robustes, capables de résister à des variations brusques de température, comme le gré cérame. Généralement, ce type de plaque ne peut être installé que pas des installateurs agréés.

Malgré tous ces avantages, il y a tout de même un inconvénient : le prix, plus élevé que de l'induction classique. "Le prix varie considérablement, car chaque projet est réalisé sur mesure : il dépend de la taille de la cuisine du client, des mètres carrés, de la couleur choisie, des tarifs du marbrier, etc." nous explique le professionnel.