Les pompiers alertent, voici les appareils que vous devez absolument débrancher chez vous

Trop d'accidents électriques et d'incendies domestiques sont provoqués à cause d'appareils qui ne devraient pas être branchés. Voici ceux que vous devez débrancher de toute urgence.

Chaque année, des milliers d'incendies domestiques et d'accidents électriques surviennent, souvent à cause d'appareils laissés branchés en permanence, ou d'appareils qui ne devraient tout simplement pas être utilisés. Ces incendies peuvent causer des dégâts plus ou moins graves comme des pertes matériels, des brûlures, de graves blessures et dans les situations les plus graves des décès.

Les incendies domestiques liés aux appareils électriques sont généralement dus à :

Une surchauffe ;

Des courts-circuits ;

Une surcharge électrique ;

Des appareils mal entretenus ou endommagés.

Les pompiers, forts de leur expérience sur le terrain, tirent la sonnette d'alarme : certains appareils ménagers, pourtant anodins, peuvent présenter des risques importants lorsqu'ils sont laissés branchés sans surveillance. Il est donc essentiel d'avoir une bonne installation électrique et d'éviter certaines erreurs encore trop courantes comme le constatent les professionnels.

© JacZia - stock.adobe.com

Voici une liste des appareils concernés. Il est essentiel de les débrancher en priorité.

Tous les appareils endommagés. Vous devez les débrancher et les faire réparer avant de les réutiliser.

Les appareils avec des câbles abîmés. Pensez à inspecter les fils régulièrement et à remplacer sans attendre ceux qui sont dénudés par exemple.

Les multiprises surchargées : lorsqu'elles sont surchargées ou de mauvaise qualité, elles risquent de provoquer des courts-circuits. Évitez d'y brancher trop d'appareils simultanément et débranchez-les quand elles ne sont pas utilisées.

Les multiprises en cascade : ne branchez jamais une multiprise sur une autre multiprise.

Ensuite, mieux vaut débrancher certains appareils quand vous en les utilisez pas. C'est le cas par exemple de :

Les chargeurs (téléphones, ordinateurs, tablettes, etc.) : ils continuent de consommer de l'électricité même lorsqu'aucun appareil n'y est branché. De plus, ils peuvent chauffer, surtout si le transformateur est en mauvais état.

Un four avec plein de graisse à l'intérieur. Nettoyez-le avant de le réutiliser.

Les radiateurs électriques, convecteurs ou chauffages soufflants sont des appareils énergivores et potentiellement dangereux. Une surchauffe ou un objet inflammable à proximité peut vite provoquer un incendie. Débranchez-les toujours lorsque vous quittez une pièce ou votre domicile.

Certains risques sont moins connus, c'est le cas du grille-pain. Cet appareil est souvent laissé branché après utilisation, mais les miettes à l'intérieur peuvent s'enflammer en cas de court-circuit. Débranchez-le et nettoyez-le. Dans la cuisine, pensez aussi à débrancher les bouilloires et cafetières quand elles ne sont pas utilisées. Elles représentent un risque car elles contiennent des résistances qui peuvent surchauffer si un problème survient.

Dans la salle de bains, les sèche-cheveux et fers à lisser produisent une chaleur intense et peuvent rester chauds pendant plusieurs minutes après utilisation. Les laisser branchés, surtout dans une pièce où l'humidité est présente, augmente les risques d'accident.