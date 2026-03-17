"On peut espacer les lavages" : une experte nous donne ses conseils pour laver une couette moins souvent

Laver trop souvent sa couette est une mauvaise idée selon une experte.

Il faut être honnête, le lavage de la couette est une vraie corvée ! Bien souvent, elle ne passe pas dans notre lave-linge, alors il faut se déplacer au lavomatique ou au pressing. Le résultat : son lavage passe à la trappe. Et si on vous disait que vous n'étiez pas obligé de la laver tous les 2 ou 3 mois comme on l'entend souvent ? C'est possible, à condition d'appliquer quelques gestes régulièrement. C'est ce que nous explique Morgane Toutain, Responsable de l'expérience client chez la marque d'oreillers et couettes Wopilo.

Il est important de bien entretenir votre couette pour l'hygiène, mais aussi pour la garder plus longtemps. Mais cela ne veut pas forcément dire la laver souvent. Morgane Toutain nous explique que tout est question "d'équilibre entre hygiène et préservation du garnissage". "Contrairement à une idée reçue, la laver tous les deux ou trois mois est souvent excessif, car les lavages répétés peuvent altérer le gonflant et la durée de vie du garnissage". Pour garder une couette des années, elle recommande donc un à deux lavages par an seulement. En revanche, il faudra en prendre soin à côté, sans forcément passer par la case machine.

© Wopilo

Pour une bonne hygiène et pour pouvoir espacer les lavages, la spécialiste vous conseille "d'aérer régulièrement votre couette, idéalement une fois par semaine". La raison est simple; cela permet d'évacuer l'humidité dégagée par votre corps pendant la nuit. Un geste simple nous confie l'experte : "Il suffit souvent de secouer la couette" à la fenêtre quelques secondes, et si vous avez la place, la laisser dehors quelques minutes.

Pour un seul lavage annuel, en plus d'aérer votre couette chaque semaine, pensez à mettre dessus une housse de couette, et pourquoi pas en plus un drap plat. Cela va créer une barrière et limiter le contact de votre corps et de votre transpiration avec la couette. Aussi, votre chambre doit être aérée quotidiennement, idéalement avant de faire votre lit. Pour cela, il suffit chaque matin "d'attendre quelques minutes avant de refaire son lit, afin que la chaleur et l'humidité accumulées pendant la nuit puissent s'échapper", et pendant ce temps, d'ouvrir la fenêtre quelques minutes.

Mais attention, si "l''aération est essentielle, elle ne remplace pas un lavage occasionnel". Pour bien laver une couette, voici les conseils de Morgane Toutain :

utiliser une machine de grande capacité,

privilégier un cycle doux à 40 ou 60°C selon l'étiquette,

ajouter deux balles de lavage ou de tennis pour conserver le gonflant,

bien sécher complètement, idéalement au sèche-linge à basse température. Un mauvais séchage est la principale cause de perte de gonflant.

"Dans ces conditions, un lavage annuel est généralement suffisant" selon Morgane Toutain. Et vous, lavez-vous trop souvent ou pas assez votre couette ?