Une amende salée si vous n'arrivez pas en avance à l'aéroport, cette compagnie aérienne a décidé de punir ses passagers

Gare à l'amende ! Si vous ne respectez pas scrupuleusement cette nouvelle règle, la compagnie aérienne pourra sévir.

Entre les restrictions sur les bagages cabine, l'interdiction des liquides de plus de 100 ml et les longues files d'attente aux contrôles de sécurité, il est parfois difficile de ne pas céder au stress au moment d'enfin prendre l'avion pour des vacances tant attendues. Il est donc crucial de bien se préparer avant d'arriver à l'aéroport pour éviter tout désagrément supplémentaire. Le mieux est encore de vérifier en amont les conditions appliquées par votre compagnie aérienne.

Les compagnies aériennes sont ainsi de plus en plus strictes sur les horaires d'embarquement. Il est généralement recommandé d'arriver au moins 2 heures avant le décollage pour les vols court-courriers et 3 heures pour les long-courriers. Ryanair, la low-cost irlandaise, va encore plus loin et exige que les passagers soient présents à la porte d'embarquement 40 minutes avant le départ, sous peine de se voir refuser l'embarquement.

Et à partir du 1er mai 2025, Ryanair compte bien sévir davantage avec une amende salée pour les retardataires ! Selon le Dublin Live, la compagnie "conseille aux passagers de se présenter au plus tard 40 minutes avant l'heure de départ prévue de leur vol, sous peine d'être frappés d'une amende de 120€ pour avoir manqué leur vol". Cette sanction s'appliquera également à "ceux qui arrivent jusqu'à une heure après l'heure de départ du vol dans le but d'essayer de monter dans le vol suivant", précise le média irlandais. Le journal italien La Stampa confirme ces nouvelles règles, ajoutant que "l'objectif est de promouvoir l'importance d'arriver en avance à l'aéroport et de garantir la ponctualité des vols".

Michael O'Leary, le patron de Ryanair, a par ailleurs annoncé la fin des cartes d'embarquement papier dès mai 2025. "Notre but est d'éliminer les comptoirs d'enregistrement à l'aéroport, comme nous l'avons fait avec les comptoirs à bagages", a-t-il déclaré au Dublin Live. "Tout sera géré via l'application, rendant le processus entièrement digital et supprimant complètement le papier." Oublier de télécharger sa carte d'embarquement (ou l'imprimer à la maison) coûte déjà 66 euros aujourd'hui. Dans deux ans, les voyageurs n'auront même plus cette option.

Si vous prévoyez de voyager avec Ryanair en 2025, mieux vaudra donc être bien préparé et ponctuel ! Entre l'amende de 120€ pour retard à l'embarquement et la disparition des cartes d'embarquement papier, la compagnie ne fera aucun cadeau aux passagers. Même si ces nouvelles règles peuvent paraître draconiennes à première vue, elles sont toutefois jugées importantes pour mieux gérer le flux de passagers et assurer des décollages dans les temps. De quoi finalement partir en vacances sereinement...