Les taies d'oreiller ne doivent pas être changées tous les mois ou même toutes les deux semaines : un expert donne le moment exact

Quelle est la fréquence idéale ? Changer la taie d'oreille toutes les deux semaines ou une fois par mois n'est pas une bonne idée selon les experts.

On y pense bien moins souvent que nos serviettes dans la salle de bains, nos torchons ou bien sûr nos vêtements. Souvent négligée, la taie d'oreiller joue pourtant un rôle crucial dans notre hygiène et même dans notre qualité de sommeil. En contact direct avec notre peau, notre bouche et nos cheveux, elle accumule nuit après nuit transpiration, salive, résidus de maquillage et autres impuretés. Face à ce constat, il est primordial de la changer régulièrement pour éviter la prolifération de bactéries et d'acariens, sources d'allergies et de problèmes cutanés.

Selon les experts en hygiène du sommeil, il est ainsi recommandé de changer sa taie d'oreiller très régulièrement, comme pour les draps. Un lavage en commun, pratique également si vous avez une parure de lit assortie, est ainsi conseillé. "Un lavage hebdomadaire permet de réduire considérablement le nombre d'acariens et d'allergènes dans le lit, améliorant ainsi la qualité du sommeil et la santé générale", explique ainsi le Dr espagnol Alejandro Ruiz, dermatologue et spécialiste de l'hygiène du sommeil. D'autres conseils sont à suivre...

La bonne réponse est donc une fois par semaine. Maintenant que vous savez à quelle fréquence laver votre taie d'oreiller, qu'en est-il de la méthode ? Pour un nettoyage optimal, il convient de suivre les indications de température mentionnées sur l'étiquette du linge de lit. En général, un lavage à 40°C ou 60°C est préconisé afin d'éliminer efficacement bactéries et acariens. Attention cependant à bien faire sécher les taies d'oreiller avant de les ranger, l'humidité étant propice au développement de microbes.

Côté matières, il est préférable d'opter pour des fibres naturelles comme le coton biologique ou le lin. La soie, avec son tissage très serré, est également une excellente option car elle retient peu les impuretés et les allergènes. Hypoallergénique et antibactérienne, elle convient parfaitement aux peaux sensibles.

L'utilisation d'un protège-oreiller peut aussi s'avérer judicieuse pour absorber la transpiration et la salive, limitant ainsi l'humidité. Traitées anti-acariens, anti-bactéries et anti-moisissures, ces housses de protection agissent comme une barrière supplémentaire pour garantir la propreté de la literie.