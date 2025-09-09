Fini les traces de doigts et les taches sur l'inox : voici comment nettoyer facilement et efficacement vos appareils

L'acier inoxydable est de plus en plus présent sur les appareils de cuisine, mais il nécessite un entretien régulier... Attention aux traces de doigts et aux taches !

Les appareils électroménagers en acier inoxydable, comme les fours, réfrigérateurs et lave-vaisselle, sont devenus de plus en plus courants dans nos cuisines modernes. Leur aspect élégant et leur durabilité en font un choix populaire. Cependant, malgré leur résistance aux taches, ils nécessitent un nettoyage régulier pour conserver leur éclat.

Les traces de doigts et les petites taches sont les principaux défis lorsqu'il s'agit de garder vos appareils en inox propres et brillants. Heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour y remédier sans endommager la surface ou laisser des rayures.

La première méthode repose sur l'utilisation de liquide vaisselle. Pour nettoyer vos surfaces en inox, il vous suffira d'en appliquer un petit sur un chiffon en microfibre. Ajoutez un peu d'eau chaude sur le chiffon. Commencez par un coin pour vérifier l'efficacité et essuyez bien la surface dans le sens du grain du métal. Rincez ensuite le chiffon pour éliminer les résidus de savon et séchez la surface avec un torchon propre.

Pas convaincu ? Vous pouvez aussi opter pour un nettoyant pour vitres. Pour les traces de doigts ou les taches tenaces qui résistent au liquide vaisselle, un peu de nettoyant sur le chiffon peut être plus efficace. Enfin, le vinaigre blanc peut aussi servir. Mélangez alors 1 volume de vinaigre avec 2 volumes d'eau, trempez le chiffon de ce mélange et essorez-le bien avant d'essuyer la surface à nettoyer puis de la sécher avec un chiffon propre et sec.

Il existe sinon sur le marché divers produits de nettoyage conçus spécifiquement pour l'acier inoxydable. Il suffit d'appliquer un peu de produit sur un chiffon en microfibre et de frotter doucement la surface. Pour faire briller vos appareils en inox et les protéger des traces de doigts, vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive. Appliquez simplement un peu d'huile sur un chiffon propre et sec, puis frottez la surface jusqu'à ce que toutes les rayures ou marques disparaissent.

Terminez en essuyant avec un chiffon sec. Cela crée une fine couche protectrice d'huile résistante aux empreintes digitales. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, il est important de nettoyer régulièrement vos appareils en acier inoxydable pour maintenir leur aspect impeccable.