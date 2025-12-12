De plus en plus populaires, les défroisseurs vapeur sont-ils plus efficaces que les fers à repasser ?

Ce nouveau concurrent est-il en train de voler la vedette du fer à repasser dans nos foyers ?

Mal rangés ou sortant du sèche-linge, nos vêtements peuvent vite se transformer en une véritable montagne de plis disgracieux. Heureusement, le fer à repasser est là pour nous sauver ! En combinant pression, chaleur et souvent de la vapeur, cet appareil lisse et discipline les fibres de nos vêtements pour un résultat impeccable, prêt à être porté.

Loin d'être une invention récente, le fer à repasser tel que nous le connaissons a vu le jour il y a près de cinq siècles, même si des techniques de lissage existaient déjà en Chine dès le IVe siècle. Mais la star du repassage est-elle en train de se faire voler la vedette par un nouveau concurrent ?

Depuis quelques années, les défroisseurs vapeur connaissent un succès grandissant. Utilisant uniquement de la vapeur chaude, ils agissent en douceur pour détendre les tissus, permettant aux plis de partir. Déjà indispensables dans l'univers de la mode, notamment en coulisses des défilés, ces appareils pratiques font désormais une entrée remarquée dans nos foyers.

Pour autant, lequel des deux est vraiment le meilleur ? En réalité, chaque appareil a ses forces et ses faiblesses, le choix dépend surtout de vos habitudes et de vos besoins. Si vous avez une grande quantité de linge à traiter, le fer à repasser reste le plus performant. D'autant plus qu'il est imbattable sur les tissus épais (coton, denim) qui nécessitent une pression et une chaleur que seul le fer peut fournir.

En plus des différents réglages de températures possibles, le fer à repasser permet d'être plus précis et de "contrôler bien mieux la netteté des plis que vous créez sur vos vêtements" d'après Matt Conelly, directeur d'une chaîne de pressing, à The Independant. Seul bémol : il est difficile à transporter et nécessite impérativement une planche à repasser. Sans compter qu'il est plus long à chauffer et qu'un contact direct et prolongé pourrait endommager les textiles délicats (perles, paillettes, soie etc.).

Le défroisseur vapeur, en revanche, est beaucoup plus doux pour ces types de textiles. En plus, il chauffe en quelques secondes, un atout de taille les matins. "En termes de praticité, le défroisseur vapeur est souvent plus avantageux" affirme Ben Fridja, fondateur d'une marque d'électroménager. Le défroissage est, selon lui, plus "intuitif et naturel", les vêtements étant suspendus comme on les porterait. Seulement, leurs réservoirs d'eau étant plus petits, un remplissage plus fréquent est nécessaire.

Mais le défroisseur a un autre avantage indéniable : il désodorise et rafraîchit grâce à la haute température de la vapeur. C'est l'allié parfait pour les jeans ou les vestes qui ont besoin d'être moins lavés. Mieux encore, sa légèreté et son format compact permettent de le transporter, même en vacances ! Plus besoin d'être méticuleux en faisant la valise, un coup de vapeur avant de sortir, et le tour est joué ! Au final, peu importe la machine à repasser que vous préférez, l'objectif reste de donner à vos vêtements cette allure soignée et impeccable qui fait toute la différence.