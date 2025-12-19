Ce produit adoré des Français n'est pas efficace pour désinfecter : ce qui marche vraiment pour éviter les maladies à la maison

Désinfecter votre foyer pendant et après est important pour limiter la contamination.

L'hiver arrive et les maladies aussi ! Lorsque les températures chutent, nous avons tendance à tomber plus souvent malades, qu'il s'agisse d'un simple ou d'une grippe. En effet, nous passons plus de temps confinés, nos muqueuses s'assèchent, notre système immunitaire peut être affaibli, ou un simple virus dans l'air peut suffire.

Peu importe combien de fois on se lave les mains, pour beaucoup, hiver rime avec microbes. Et une fois qu'un virus a franchi les portes de la maison, c'est toute la famille qu'il contamine ! C'est pourquoi, pendant et surtout après l'épisode de maladie, il est crucial de nettoyer en profondeur votre intérieur.

Pour cela, il y a plusieurs choses indispensables à faire : d'abord, l'aération. Aérer son intérieur même quand il fait froid va permettre de renouveler l'air, qui redevient plus sain, moins pollué, et surtout débarrassé des virus et bactéries. Ouvrez les fenêtres ou baies vitrées de chaque pièce de la maison, surtout la chambre du malade, pendant au moins 15 min. Pour une efficacité maximale, n'hésitez pas à créer des courants d'air.

© peopleimages12

Maintenant, il est temps de passer au nettoyage et à la désinfection. Mais attention, votre allier du quotidien, le vinaigre blanc, est totalement inefficace ! Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un virucide, c'est-à-dire qu'il ne détruit pas les virus. Privilégiez plutôt des produits désinfectants comme l'eau de javel, de l'alcool à 70°C ou le gel hydro alcoolique. Après avoir mis des gants jetables, nettoyez tous les objets de la maison qui ont été touchés par le malade : poignées de portes, interrupteurs, chasse d'eau, robinets, plans de travails de la cuisine, téléphone ou encore ordinateur.

Une fois la maison nettoyée, pensez à changer très régulièrement les draps de la personne malade, voire tous les jours si nécessaire. Le lavage doit se faire à 60°C minimum pour bien tuer le virus. Avant de refaire le lit, attendez quelques minutes pour laisser la literie s'aérer. Un autre objet souvent négligé dans le nettoyage est pourtant un nid à microbes : la brosse à dents. Si elles se touchent, elles peuvent facilement propager le virus. Pour les assainir, plongez-les plutôt dans une casserole d'eau portée à ébullition pendant quelques secondes.

L'astuce est de garder de bonnes habitudes pour maintenir une maison saine. Utilisez un simple morceau de papier toilette ou un mouchoir pour actionner la chasse, éteindre la lumière ou ouvrir la porte des toilettes. Il est également recommandé de garder les ongles courts pour éviter que les bactéries ne s'y logent. Laissez votre sac à main, votre portefeuille et les cartables des enfants dans l'entrée, plutôt que de les poser sur un meuble ou un lit.