Limaces, fourmis, pucerons... Ils arrivent dans les jardins, voici comment les éliminer

Avec le printemps arrive son lot de petites bêtes dans les jardins. Et certaines peuvent faire de sacrés dégâts ! C'est le moment d'agir.

Si printemps rime avec fleurs et détente dans le jardin, c'est aussi le retour des petites bêtes. Alors que les plantes poussent, les semis sortent de terre et le potager promet de belles récoltes, de nombreux indésirables comme les limaces, les pucerons ou encore les fourmis s'installent discrètement. Ces parasites profitent du redoux pour envahir les plantations et s'attaquer aux jeunes pousses. Heureusement, avec quelques astuces simples, il est facile de limiter les dégâts et de protéger efficacement son jardin.

Parmi les destructeurs du potager, on retrouve les limaces et les escargots. Difficiles de passer à côté en ce moment entre la douceur des températures et la pluie, ils font leur grand retour ! Ces bestioles figurent parmi les nuisibles les plus redoutés des jardiniers. Actives surtout la nuit et par temps humide, elles peuvent dévorer en quelques heures seulement des semis entiers ou de jeunes feuilles encore fragiles et ainsi compromettre vos futures récoltes.

© 123RF - sharkyphoto

Pour limiter leur présence, plusieurs solutions naturelles existent. Il est possible par exemple de créer des barrières autour des plants avec de la cendre de bois, de la sciure ou encore des coquilles d'œufs broyées, que ces mollusques évitent de franchir. Favoriser les prédateurs naturels comme les oiseaux ou les hérissons peut aussi aider à réguler leur population.

Plus petits, les pucerons sont tout aussi redoutables. Ils se nourrissent de la sève des plantes, ce qui affaiblit progressivement les tiges et peut provoquer des déformations ou la chute des feuilles. Ils peuvent également favoriser l'apparition de maladies. Pour les éliminer, plusieurs méthodes naturelles sont efficaces. Vous pouvez par exemple créer un mélange d'eau et de savon noir que vous pulvérisez sur les plantes infestées. Cela permet de les étouffer rapidement. Certains jardiniers utilisent aussi des décoctions d'ortie, d'ail ou de fougère pour repousser ces parasites.

Autre insecte pas toujours bienvenu dans le jardin : les fourmis. Pas forcément nuisibles car elles participent notamment à l'aération du sol et à la décomposition de matières organiques, elles peuvent devenir problématiques au potager car elles protègent les colonies de pucerons dont elles récoltent le miellat. Résultat : les infestations se multiplient rapidement sur les plantes. Pour limiter leur présence, certaines plantes répulsives comme la lavande, la menthe ou le basilic peuvent être utiles. Des solutions simples, comme tracer une ligne de craie ou disperser certaines odeurs fortes, peuvent également perturber leurs trajets.

Enfin, il faut aussi se méfier des chenilles processionnaires, très actives du mois de février au mois d'avril. Elles se nourrissent de toutes les espèces de pin et de cèdre qu'elles trouvent sur leur passage. Elles peuvent être très urticantes et on préfère les éviter dans le jardin pour le bien être de toute la famille et de nos animaux de compagnie.