Faut-il enlever ou non les pissenlits de la pelouse ? Les experts ont tranché

Faut-il arracher les pissenlits ? C'est la question qui divise au printemps dans le jardin. Beaucoup sont étonnés de la réponse.

Souvent considéré comme un indésirable, le pissenlit est loin d'être le bienvenu dans les jardins. Sa croissance rapide et sa capacité à coloniser de vastes zones en un rien de temps en font l'ennemi numéro un des jardiniers, toujours à la recherche d'astuces pour l'éliminer de leur pelouse. Mais les pissenlits peuvent très persistants, et cela peut être une véritable corvée ! Le meilleur moyen pour s'en débarrasser, les arracher à l'aide d'un désherbeur pour bien éliminer la racine. Sinon, ils finiront toujours par revenir.

S'ils peuvent vite devenir envahissants, faut-il vraiment éradiquer les pissenlits de son gazon ? La réponse n'est pas si évidente que ça. Les experts sont de plus en plus nombreux à nuancer la réponse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la présence du pissenlit est souvent le signe d'un sol déséquilibré, trop compact ou pauvre en calcium. Plutôt que de s'acharner à l'arracher, certains experts recommandent de voir en lui un indicateur utile pour mieux comprendre les besoins de son jardin.

© 123RF - makkis

Autre argument en faveur du pissenlit : il joue un rôle essentiel dans les écosystèmes. D'abord, il est une source de nectar précieuse pour les abeilles et autres pollinisateurs, surtout au début du printemps, quand peu d'autres fleurs sont disponibles. Ensuite, ses racines profondes aèrent naturellement le sol et favorisent sa fertilité. En remontant des nutriments des couches inférieures, le pissenlit participe indirectement à la santé de la pelouse. Mais faut-il laisser les pissenlits pousser comme bon leur semble ?

C'est là que le débat se corse. Ce n'est pas qu'une question esthétique et de biodiversité. Trop de pissenlits sur une pelouse peut être nocif pour cette dernière. Si vous tenez à une pelouse uniforme, vous devriez prendre des mesures contre cette mauvaise herbe car le pissenlit va prendre les nutriments nécessaires à son développement, au détriment de votre gazon qui risque d'en souffrir.

D'autre part, si vous ne vous attaquez pas au problème à temps, le pissenlit se propagera et vous devrez faire face à un nombre de pissenlits plus en plus important chaque année. À un moment donné, il ne suffira plus d'arracher simplement les plantes individuellement. Dans le pire des cas, vous devrez remplacer toute la pelouse.

Faut-il alors laisser les pissenlits envahir librement le jardin ? Pas nécessairement. Le secret réside dans l'équilibre : accepter sa présence comme un allié de la biodiversité, surtout au début du printemps, tout en maintenant une gestion réfléchie et respectueuse de son jardin. Pour ceux qui tiennent à une pelouse plus ordonnée, il est possible d'adopter une gestion plus douce : tolérer quelques pissenlits ici et là, tout en intervenant de manière ciblée pour limiter leur propagation.

Si vous n'avez pas de désherbeur, vous pouvez tenter la technique de l'eau chaude. Il vous suffit de faire bouillir de l'eau puis de la verser immédiatement sur le pissenlit. Attention d'arroser le moins possible autour de la plante car la chaleur peut aussi endommager les brins d'herbe.