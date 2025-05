Pour une récolte de tomates abondante cet été, voici les 5 règles d'or à ne pas oublier

Quelques gestes simples sont essentiels pour obtenir de belles tomates tout l'été.

Quel plaisir de déguster en été de bonnes salades de tomates bien sucrées et juteuses, pleines de soleil. Et si elles viennent du jardin, le plaisir est décuplé ! Que vous soyez un jardinier aguerri ou un jardinier amateur, les tomates sont idéales dans le jardin. Mais pour obtenir une belle récolte de fruits bien sucrés toute la saison, il faut connaître quelques gestes essentiels. Le secret d'une récolte abondante et savoureuse réside souvent dans un détail que vous ne connaissez peut être pas. Car oui, tout ne dépend pas de l'arrosage, de l'ensoleillement ou de l'emplacement. Êtes-vous prêt à découvrir le secret bien gardé pour de délicieuses tomates ?

La première astuce est de combiner plans de tomates avec d'autres cultures. Cela peut grandement améliorer leur santé en éloignant les nuisibles, mais aussi leur productivité. Voici quelques plantes à mettre aux pieds de vos plantations de tomates :

Le basilic : délicieux dans une salade de tomate, il va permettre d'éloigner quelques insectes nuisibles comme les mouches blanches et d'améliorer le goût des fruits.

La ciboulette : elle éloigne les pucerons.

La menthe : très utile, elle repousse les fourmis et les pucerons. Mais attention, pensez à l'isoler en la mettant dans des pots par exemple car elle est envahissante.

La sarriette : elle protège des pucerons et stimule la croissance.

Les soucis : ils éloignent les pucerons et les nématodes. © 123RF - mikkiorso

Dès le printemps, pensez au tuteurage. Les tomates ont besoin de soutien dès le départ. Au fur et à mesure que les fruits poussent, ils pèsent lourds et peuvent abîmer les tiges. Il est donc essentiel de les soutenir. Utilisez des tuteurs ou des cages solides pour maintenir les tiges droites et éviter qu'elles ne se plient sous le poids des fruits. Ce support doit être placé lorsque les plantes atteignent environ 20 cm de hauteur, afin de ne pas endommager les racines.

La taille est également une étape cruciale. Il est important pour la bonne santé des plantations de tailler régulièrement les branches latérales qui poussent à l'aisselle des feuilles principales. Cela permettra à la plante de concentrer son énergie sur la production de fruits plutôt que sur une masse foliaire inutile. N'oubliez pas aussi de retirer les feuilles endommagées ou basses pour réduire le risque de maladie.

Pour que vos tomates poussent bien, il est également essentiel de connaître la bonne distance entre chaque plant. Respectez une distance minimale de 50 cm entre chaque plant pour éviter la propagation des maladies, mais aussi assurer une bonne circulation de l'air. Une bonne disposition assure des récoltes abondantes et des plantes vigoureuses tout au long de la saison.

Concernant l'arrosage, voici la règle d'or pour des plants de tomates en bonne santé : ni trop, ni trop peu. Le sol ne doit jamais être détrempé, mais il doit toujours être légèrement humide. Un excès provoquer des maladie alors qu'un manque peut causer du stress à vos plantes.