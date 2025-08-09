Pour des hortensias en fleurs plus longtemps, voici le geste à ne pas oublier cet été

Ce geste rapide à faire en été peut prolonger la floraison de vos hortensias de quelques semaines.

Les hortensias fleurissent les jardins tout l'été. Rose, bleus ou blancs, ce sont des plantes vraiment faciles à vivre et vraiment généreuses en fleurs. On peut en profiter de juin à septembre. Mais pour que cette floraison dure le plus longtemps possible, il y a une question qui revient souvent en été : faut-il supprimer régulièrement les fleurs fanées ? La réponse n'est pas si évidente et il faut prendre en compte un paramètre essentiel, où poussent les nouveaux bourgeons. Cela dépend de la variété.

À première vue, cela peut sembler anodin, voire superflu. Pourtant, cette action simple peut avoir plusieurs effets bénéfiques si c'est correctement exécuté, mais aussi des conséquences négatives si c'est fait au mauvais moment, ou tout simplement mal effectué. En retirant les fleurs fanées, vous évitez que la plante ne dépense son énergie à produire des graines. Ainsi, elle concentre ses ressources sur sa croissance et la production de nouvelles fleurs. Résultat : la floraison est relancée, plus dense, et surtout prolongée jusqu'à la fin de l'été, voire au début de l'automne. D'autre part, cela donne une apparence plus propre à votre jardin.

Mais attention, ne faites pas ce geste trop tard dans l'été, les conséquences pourraient être désastreuses, surtout pour les variétés paniculés qui fleurissent sur les tiges de l'année en cours. Si vous coupez trop, vous pourriez supprimer les bourgeons et avoir une plante qui ne fleurira jamais l'année prochaine. Laisser les fleurs fanées sur cette variété peut aussi permettre de protéger les bourgeons si vous habitez une région où les hivers sont très froids. Dans ce cas, la taille est préconisée en mars.

© 123RF - maryskovpen

Comment bien tailler sans abîmer vos hortensias ? Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de tailler n'importe comment. Vous pourriez faire plus de mal que de bien. Il est important de distinguer les deux types d'hortensias pour ne pas vous tromper.

Pour les hortensias classiques (Hydrangea macrophylla) ou les hortensias paniculés (Hydrangea paniculata), qui fleurissent sur le bois de l'année précédente, il est important de ne couper que la tige juste sous la fleur fanée, sans aller plus bas. Vous risqueriez sinon de supprimer les bourgeons déjà formés pour l'année suivante. Utilisez un sécateur bien propre et tranchant, et faites la coupe au-dessus d'une paire de feuilles saines. Pour les variétés grimpantes, vous pouvez être un peu plus généreux dans la coupe : elles refleurissent sur les nouvelles pousses.

En complément, pour des plantes en plein forme, vous pouvez adopter d'autres gestes pour garantir une floraison abondante. Un arrosage régulier est essentiel, surtout en cas de fortes chaleurs. Les hortensias apprécient les sols frais, bien drainés, mais jamais secs. Paillez le pied de la plante avec des copeaux de bois ou des feuilles mortes pour conserver l'humidité est aussi une excellente idée. Enfin, un apport d'engrais spécifique "plantes fleuries" en début et en milieu d'été peut stimuler encore davantage la floraison.