Ces fleurs fleurissent même à l'ombre, vous pouvez les planter où vous voulez

Même les coins ombragés de votre jardin ou balcon peuvent être fleuris. Voici les espèces à planter.

Certaines zones de votre jardin sont ombragées, et aucune fleur ne s'y plait ? Ne renoncez pas, vous avez peut être tout simplement choisi de mauvaises variétés. Il est tout à fait possible de créer de jolis massifs colorés dans les coins sans soleil de votre jardin. Il existe des plantes avec de magnifiques fleurs qui s'y plairont. Et la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, elles sont faciles à cultiver, même pour un jardinier débutant.

L'astilbe, le choix idéal

Avec ses plumeaux vaporeux dans des tons de rose, blanc ou rouge, cette plante estivale apporte du relief aux massifs. Malgré son apparence remarquable, l'astilbe de Chine n'est pas exigeante. Elle se plaît aussi bien en pleine terre qu'en pot. Elle pousse mieux dans un sol fertile, riche en humus et constamment légèrement humide. Arrosez régulièrement, surtout en été, pour garder le sol frais et humide. Supprimez les fleurs fanées pour encourager la floraison. Une exposition en plein soleil peut rapidement dessécher les inflorescences.

© 123RF - wildnorthphotography

La digitale, une plante facile à vivre

Spectaculaire avec ses grandes hampes florales et ses fleurs en clochettes, la digitale aime les recoins frais et ombragés. Plantez-la dans un sol bien drainé et arrosez modérément. Coupez les hampes florales après floraison pour prolonger la durée de vie de la plante. Attention toutefois : elle est toxique, à manipuler avec précaution.

L'hosta et ses feuilles spectaculaires

Plus célèbre pour son feuillage que pour ses fleurs, se développe très bien à l'ombre et constitue un excellent couvre-sol décoratif avec ses petites fleurs en clochettes. Côté entretien : arrosez généreusement en période sèche et protégez le feuillage des limaces. Divisez les touffes tous les 3 à 5 ans pour les rajeunir.

Le bégonia, parfait pour les jardinières ou les sous-bois

Le bégonia fleurit tout l'été. Ses fleurs éclatantes (rouge, rose, blanc, orange) sont accompagnées d'un feuillage ornemental, parfois nervuré ou tacheté. Gardez le sol légèrement humide sans excès d'eau. Rentrez-le ou protégez-le du gel si cultivé en extérieur.

Le fuchsia et ses fleurs bicolores

Reconnaissable à ses fleurs pendantes, le fuchsia préfère la mi-ombre à l'ombre complète. Il convient aussi bien aux suspensions qu'aux bordures, et offre une floraison continue du printemps à l'automne. Arrosez régulièrement sans détremper la terre. Pincez les tiges pour favoriser la ramification et rentrez-le en hiver si le climat est froid.

L'hellébore pour un hiver fleuri

Aussi appelée rose de Noël, cette vivace étonnante fleurit en plein hiver, souvent dès le mois de décembre. Elle supporte très bien l'ombre et résiste au froid. Plantez-la en sol riche et bien drainé, sans trop d'arrosage. Nettoyez les feuilles abîmées au printemps pour éviter les maladies.

L'impatiens, la star des balcons ombragés

L'impatiens est une plante annuelle généreuse en fleurs. Facile d'entretien, elle redoute simplement les excès d'eau et les fortes chaleurs. Arrosez fréquemment mais sans laisser d'eau stagnante.