Un jardinier rappelle : "les plantes d'intérieur sont en fait des plantes de sous-bois. Si vous faites ça, elles pousseront mieux"

Un jardinier dévoile les secrets souvent oubliés des plantes d'intérieur : comprendre leur habitat naturel est la clé pour les garder en bonne santé.

Voici un conseil important avant l'hiver, période critique pour nos plantes d'intérieur. En automne et encore plus en plein hiver quand la nature est en plein sommeil, nos plantes d'intérieur apportent une touche de verdure bienvenue. Encore faut-il savoir en prendre soin pour les aider à passer l'hiver en pleine forme. Or, il n'est pas toujours facile de les maintenir en bonne santé. Selon Felipe Castro, jardinier professionnel argentin connu sur les réseaux sociaux sous le nom de @felipe_quieroverde, la clé est de comprendre leur origine.

"Ce que nous appelons plante d'intérieur est en réalité une plante de sous-bois", explique-t-il. Il rappelle ainsi que dans la nature, ces plantes poussent sous la canopée des arbres, dans des zones humides et ombragées où la lumière directe du soleil pénètre à peine et où l'humidité reste piégée dans le feuillage. C'est leur environnement naturel, et cela détermine leurs besoins, que nous ne gardons pas toujours à l'esprit lorsque nous en prenons soin une fois qu'elles sont dans notre salon ou notre véranda.

La différence est alors grande puisque nous avons tendance à isoler les plantes pour les placer aux quatre coins de la pièce, ou tout du moins de les éloigner un peu. Or, les regrouper améliore l'humidité stagnante autour d'elle et leur apporte une ambiance paisible. Songez que dans la nature, les plantes se protègent mutuellement du vent mais aussi du soleil excessif ou de la sècheresse en maintenant une atmosphère humide.

À la maison, nous pouvons recréer cet effet en plaçant plusieurs pots ensemble, de préférence sur des plateaux avec des pierres humides. Le jardinier offre également des conseils très spécifiques sur la fertilisation. Pour obtenir plus de feuilles, il recommande d'utiliser des engrais riches en azote. Pour stimuler la floraison, un apport en phosphore et en calcium est recommandé mais en appliquant ces produits avec modération et en suivant toujours les doses recommandées.

Enfin, un fait peu connu est que les plantes d'intérieur accumulent les résidus de l'environnement, la fumée, la graisse de cuisine et la poussière fine. "Elles ont généralement de grandes feuilles et ont besoin que vous les nettoyiez", explique Felipe. Un simple chiffon humide suffit, sans avoir besoin de produits du commerce. Cette habitude à suivre de manière hebdomadaire permettra à vos plantes de mieux respirer et d'avoir l'air plus saines.

Felipe Castro donne aussi des conseils simples pour s'assurer que nos plantes reçoivent la bonne quantité de lumière. "Si les feuilles sont d'un vert très clair, cela signifie qu'elles ont trop de lumière. Si elles sont d'un vert très foncé, c'est qu'elles en manquent", explique-t-il. Le meilleur endroit pour la plupart de ces plantes est près d'une fenêtre lumineuse avec des rideaux fins, ou dans des coins où la lumière arrive de manière tamisée.