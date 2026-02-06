Fini les mauvaises herbes au printemps : cette tâche simple est à faire dès maintenant dans le jardin

Soyez rassurés. Ces plantes indésirables ne pourront même pas pousser grâce à cette tâche qui ne vous prendra que quelques minutes à faire.

Il est jamais trop tôt pour déclarer la guerre aux mauvaises herbes. Car même si c'est l'hiver, elles se préparent déjà à envahir votre terrain au printemps et en été.

Une fois installées, les déloger devient un véritable calvaire. Heureusement, vous pouvez les empêcher de grandir en faisant une tâche dès maintenant. Puisque les travaux extérieurs tournent au ralenti, c'est l'occasion de sécuriser votre sol pour vous épargner des heures de désherbage dans quelques mois.

Les graines de mauvaises herbes restent en dormance, enfouies sous terre, capables de survivre des années avant de germer. Elles guettent simplement la température idéale pour faire leur apparition. Pour éviter qu'elles ne deviennent un problème majeur, le secret est de les maîtriser alors qu'elles sont encore cachées dans le sol.

Chris Bonnett, fondateur de GardeningExpress.co.uk, a quelques conseils précieux, qu'il a partagé avec le Daily Express. Les mauvaises herbes ont tendance à s'installer sur les zones de terre nue et bien exposée au soleil. Alors pour les privés de cette environnement idéal, vous pouvez recouvrir la terre de paillis ou de cultures.

Cela prend seulement quelques minutes à faire pour que cette barrière naturelle bloque la lumière du soleil et empêche physiquement les jeunes pousses d'atteindre la surface. En plus, le paillis maintient l'humidité et nourrit votre sol comme le souligne Jardiland. Dans le même esprit, vous pouvez poser du carton sur les zones de terre nue, puis le recouvrir avec du compost, de la paille ou des copeaux de bois pour le maintenir en place.

Vous devriez aussi éviter de creuser dans la terre, puisque cela peut faire remontrer les mauvaises herbes à la surface où elles profilèrent. Si vous devez planter, concentrez-vous uniquement sur le trou nécessaire à votre végétal sans retourner de grandes surfaces de terre. Enfin, gardez la main légère sur la fertilisation. Utiliser des engrais trop tôt est inutile pour vos plantes en dormance, mais cela risque surtout de donner un coup de pouce à la croissance des mauvaises herbes.