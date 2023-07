Cette astuce de vieux campeur pour ouvrir des bouteilles sans tire-bouchon peut sauver votre apéro

Un pique-nique improvisé et vous avez oublié le tire-bouchon ? Voici une astuce bien pratique à connaître qui pourra vous sauver la mise, ou juste vous permettre de faire le malin auprès de vos amis lors d'un prochain apéro ou barbecue !

Soirée improvisée, pique-nique à la plage, apéro au bureau... Il arrive parfois que l'on n'ai pas de tire-bouchon sous la main. A tout ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez comme cela peut-être frustrant ! Voici donc une astuce pour réussir à ouvrir vos bouteilles sans tire-bouchon, à la mode MacGyver, et épater vos invités lors d'un prochain dîner !

La technique des clés pour ouvrir une bouteille sans tire-bouchon

Une des meilleures alternatives au tire-bouchon, la clé (ou un couteau pointu, ou un tournevis... Bref, tout objet pointu et solide). Si vous avez oublié votre tire-bouchon ou que vous ne trouvez plus le votre, vous avez forcément une clé sur vous. Voici comment ouvrir une bouteille avec une simple clé :

Aidez-vous de la clé pour enlever la collerette du bouchon. Enfoncez la clé le plus loin possible dans le bouchon en l'inclinant légèrement. Cela peu demander un peu de force. Tirez sur la clé comme avec un tire-bouchon jusqu'à réussir à sortir le bouchon.

Bon à savoir : cette technique fonctionne uniquement pour les bouchons en liège, mais pas ceux en plastique.

D'autres techniques pour épater vos amis pour ouvrir une bouteille sans tire-bouchon

Si la technique de la clé a retenu notre attention car pour nous c'est la plus facile et la moins dangereuse, nous avons trouvé sur le web plein d'autres idées parfois un peu farfelues !

La technique de la chaussure aussi appelée technique du " débabouchage " : après avoir retiré la collerette autour du goulot, placez le cul de votre bouteille de vin dans le talon d'une chaussure plate, idéalement une basket. Ensuite, tapez plusieurs fois la chaussure en maintenant bien la bouteille contre une surface dure comme un mur ou un arbre. Le bouchon va sortir petit à petit et quand il sera sorti aux 2/3, vous pourrez retirer le bouchon manuellement.

La technique de la bougie ou du briquet : il vous suffit de chauffer le goulot juste en dessous du bouchon. La chaleur va par magie faire ressortir le bouchon.

Attention, certaines de ces techniques peuvent être dangereuses ou mauvaises pour le vin, donc prenez des précautions. Par exemple, si la technique de la chaussure n'est pas bien maitrisée, la bouteille pourrait se casser et vous pourriez vous ouvrir la main. Soyez extrêmement prudent, et n'attendez pas la fin de soirée après quelques verres pour tenter cette méthode. Concernant la technique du briquet, nous vous la déconseillons surtout pour les grands vins car la chaleur n'est pas recommandée pour le vin, et vous pourriez vous brûler. Prudence !

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.