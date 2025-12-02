Les sapins vendus à Noël viennent de ces 3 régions, les Vosges et l'Alsace n'en font pas partie

Le véritable sapin de Noël que vous avez acheté vient probablement d'une de ces trois régions.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, les décorations de Noël prennent petit à petit leurs quartiers dans les foyers, perpétuant un rite qui nous vient de très loin. Couper et décorer un sapin pour Noël est une très ancienne tradition païenne, intimement liée au solstice d'hiver du 21 décembre : elle remonte à plus de 2000 ans avant notre ère ! On le retrouve en Europe du Nord, en Allemagne, en Autriche ou encore chez les Celtes.

Certes, pour des raisons de praticité et d'économie, de plus en plus de personnes se tournent vers le sapin artificiel. Pourtant, les Français restent profondément attachés à la magie du sapin naturel. Chaque année, près de 6 millions d'entre eux sont vendus, qu'ils soient de l'espèce Nordmann ou Épicéa. Pour atteindre la taille idéale, il faut d'ailleurs faire preuve de patience : il faut compter entre 5 à 10 ans de culture pour que ce roi des forêts soit prêt à être coupé et à rejoindre nos salons.

Mais la véritable fierté, c'est que l'immense majorité de ces arbres sont des produits locaux. En effet, selon Le Figaro, plus de 80 % des sapins vendus poussent chez nous, en France ! Ce chiffre élevé est directement lié à la demande croissante des consommateurs pour une origine française garantie. Si l'on pourrait naturellement penser à l'Alsace, où le sapin fut mentionné pour la première fois dans les registres municipaux dès 1521, il n'en est rien. En réalité, trois territoires se partagent le podium de la production nationale.

la Bretagne et la région Rhône-Alpes y figurent mais aussi un territoire spécialisé dans le sapin : le Morvan en région Bourgogne-Franche-Comté. Selon Sud Ouest, le Morvan compte près de 879 hectares consacrés à sa production. Soit pas moins du quart des sapins achetés pour Noël ! Attention cependant, cela ne signifie pas que les autres parties du territoire sont en reste ! La culture du sapin de Noël s'est étendue à presque toutes les régions françaises. Quant aux 20 % restants, ils sont importés de nos voisins européens, le Danemark, la Belgique et l'Allemagne en tête.

Parmi les différentes espèces, le grand vainqueur reste sans surprise le Nordmann. Il séduit par ses aiguilles douces, qui ont l'avantage de rester accrochées à l'arbre bien plus longtemps, et par ses belles teintes vert profond. Le Nordmann représente rien qu'à lui entre 70 à 75 % des ventes ! Pourtant, à l'origine, l'espèce ne vient même pas de France mais des lointaines montagnes du Caucase.

À l'inverse, l'Épicéa est naturellement présent dans l'Hexagone. Il embaume immédiatement la maison de cette odeur reconnaissable entre toutes mais il a tendance à perdre rapidement ses aiguilles, ce qui lui a fait perdre du terrain dans les ventes. Pour le garder vivant plus longtemps, on le trouve d'ailleurs de plus en plus souvent vendu en pot.

L'Abies Nobilis, ou sapin noble, est le parfait mélange des atouts des deux autres : avec sa couleur bleutée, ses aiguilles tenaces et son agréable parfum de résine, il a tout pour plaire ! Malheureusement, sa culture est beaucoup plus compliqué, c'est pourquoi sa part de marché est plutôt modeste. Qu'importe l'espèce choisie, le but est le même : accueillir les cadeaux et la magie de Noël !