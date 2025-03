Oscars 2025 : de gros changements avant le palmarès final

La 97e cérémonie des Oscars se tient à Los Angeles dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025. Mais comment suivre la soirée de remise de prix depuis la France ?

L’heure de la grand-messe du cinéma américain a sonné. Les Oscars dévoilent leur 97e palmarès cette nuit à Los Angeles. Après plusieurs mois de campagne mouvementée, on va enfin savoir qui d’Emilia Pérez, The Brutalist, The Substance, Anora, Un parfait inconnu, Conclave, Dune : Deuxième partie, I’m still here, Nickel Boys ou Wicked sera sacré meilleur film de l’année écoulée par l’Académie.

En France, la 97e cérémonie présentée par Conan O’Brien est à suivre dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025, à partir de 00h30. Certains cinéphiles qui ont l’habitude de suivre la remise de prix hollywoodienne en temps réel depuis plusieurs années pourraient être tentés de se rendre sur Canal++, diffuseur historique de la cérémonie depuis 35 ans. Mais attention : les Oscars ont changé de diffuseur en France cette année. L’édition 2025 est à suivre en direct sur Disney++. Cela fait suite à la fin du contrat entre la chaîne cryptée et le géant du divertissement américain, décidée en novembre dernier. Il faut donc posséder un abonnement à la plateforme de streaming pour suivre les Oscars en direct.

Un changement dans le déroulé de la soirée

C’est le principal changement qui a lieu pour les cinéphiles qui suivent chaque année la cérémonie des Oscars. La cérémonie en elle-même suivra les contours très balisés de ce à quoi ils sont habitués, à une exception près : les nommés pour l’Oscar de la meilleure chanson originale ne vont pas interpréter leurs titres sur scène avant l’annonce du lauréat. Il y aura tout de même des interludes musicaux prévus, comme un medley des morceaux de Wicked interprété par les actrices du film, Cynthia Erivo et Ariana Grande, une apparition de Queen Latifah pour rendre hommage à Quincy Jones, ou encore une performance commune de Lisa (des BlackPink), Doja Cat et Raye.

Si les spectateurs français doivent s’habituer à découvrir la cérémonie sur Disney+, les observateurs des Oscars, eux, ont dû changer leurs pronostics de semaine en semaine. À l’annonce des nominations, Emilia Pérez de Jacques Audiard faisait figure d’immense favori avec ses 13 nominations. Les propos racistes de l’actrice principale Karla Sofia Gascón, exhumés sur le réseau social X, ainsi que les controverses sur la représentation LGBT+ et mexicaine du long-métrage, ont mis du plomb dans l’aile de la campagne du film. Par la suite, c’est The Brutalist de Brady Corbet, gagnant du Golden Globe du meilleur film dramatique, qui faisait figure de favori mais pâtissait d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle pour corriger l’accent hongrois de ses acteurs… Jusqu’à la remontada d’Anora, Palme d’or du Festival de Cannes, devenu, depuis les Independent Spirit Awards, le favori des Oscars. Difficile de suivre : le palmarès s’annonce déjà mouvementé.