Golden Globes 2026 : les gagnants bientôt connus, qui sont les favoris ?

La cérémonie des Golden Globes se déroule le 11 janvier 2026. On fait le point sur les favoris.

Chaque année, les Golden Globes ouvrent la saison des grosses cérémonies de récompenses américaines du début d'année. La prochaine édition a lieu très bientôt, le dimanche 11 janvier 2026 à Los Angeles. Ses résultats sont particulièrement attendus, puisqu'ils peuvent donner les tendances des votants aux Oscars, qui se déroulent en mars dans les catégories cinéma.

Les nominations aux Golden Globes ont été annoncées le 8 décembre dernier. La particularité de cette cérémonie est de séparer les films et séries suivant les comédies et les drames. Adoré par la critique, Une bataille après l'autre est le film qui a reçu le plus de citations (9 au total) dans la catégorie film comique (un choix qui peut être discuté même si le film ne manque pas d'humour). Difficile d'imaginer ses concurrents (Bugonia, Blue Moon, Marty Supreme, No other choice ou Nouvelle Vague) lui damer le pion, mais des surprises sont néanmoins possibles.

Dans la catégorie dramatique, c'est Valeur sentimentale qui domine (8 nominations), devant Sinners (7 nominations), Hamnet (6 nominations) et Frankenstein et Wicked : partie 2, qui ont chacun 5 nominations. Ils font ainsi figure de favoris dans la catégorie dramatique.

Du côté de la télévision, c'est The White Lotus qui cumule le plus de nominations dans la catégorie dramatique, grâce à son grand nombre d'acteurs nommés. Il est cité à 6 reprises, ce qui en fait également la série la plus nommée de l'année aux Golden Globes. Elle devance Severance et The Pitt, qui peuvent s'imposer si l'on en croit la dernière édition des Emmy Awards. Du côté des comédies, Only Murders in the Building domine devant Nobody Wants this, The Bear, Hacks et Abbott Elementary. Enfin, difficile d'imaginer une autre mini-série qu'Adolescence l'emporter dans cette catégorie.

Des films français en compétition

La France est bien représentée aux Golden Globes cette année : le pays est cité dans la catégorie Meilleur film étranger puisqu'il est représenté par Un simple accident (une production principalement française même si le long-métrage est réalisé par l'iranien Jafar Panahi), qui est également nommé dans la catégorie Meilleur film dramatique. Arco est également nommé dans la catégorie film d'animation, tout comme Amélie et la métaphysique des tubes, preuve de la vitalité du cinéma d'animation français.

Les nominations aux Golden Globes 2026

Meilleur film dramatique :

Frankenstein

Hamnet

Un simple accident

L'agent secret

Valeur sentimentale

Sinners

Meilleure actrice dans un film dramatique :

Jesse Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die my love

Renate Reinsve, Valeurs sentimentale

Julia Roberts, After the hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry Baby

Meilleur acteur dans un film dramatique :

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L'agent secret

Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver me from nowher

Meilleur film comique ou musical :

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle Vague

Une bataille après l'autre

Meilleure actrice dans un film comique ou musical :

Rose Byrne, If I had legs I'd kick you

Cynthia Erivo , Wicked partie 2

Kate Hudson, Song sung blue

Chase Infinity, Une bataille après l'autre

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Meilleur acteur dans un film comique ou musical :

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-hun, No other choice

Jesse Plemons, Bugonia

Meilleur film d'animation :

Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Amélie et la métaphysique des tubes

Zootopie 2

Meilleur film en langue étrangère :

Un simple accident (France)

(France) No other Choice (Corée du Sud)

L'agent secret (Brésil)

Valeur sentimentale (Norvège)

Sirât (Espagne)

The Voice of Hind Rajab (Tunisie)

Meilleure actrice dans un second rôle (film) :

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valeur sentimentale

Ariana Grande, Wicked partie 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Une bataille après l'autre

Meilleur acteur dans un second rôle (film) :

Jacob Elordi, Frankenstein

Seann Penn, Une bataille après l'autre

Paul Mescal, Hamnet

Benicio del Toro, Une bataille après l'autre

Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale

Meilleure réalisation :

Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accident

Joachim Trier, Valeur sentimentale

Chloe Zhao, Hamnet

Meilleur scénario (film) :

Une bataille après l'autre

Marty Supreme

Sinners

Un simple accident

Valeur sentimentale

Hamnet

Meilleure bande-originale (film) :

Frankenstein

Sinners

Une bataille après l'autre

Sirât

Hamnet

F1

Meilleure chanson originale (film) :

"Dream as one", Avatar Fire and Ash

"Golden", K-Pop Demon Hunters

"I lie to you", Sinners

"No place like home", Wicked partie 2

"The girl in the bubble", Wicked, partie 2

2 "Train Dreams", Train Dreams

Meilleure série dramatique :

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Kathy Bates, Matlock

Brit Lowers, Severance

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsay, The Last of Us

Kerri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Meilleure série comique ou musicale :

Abbott

The Bear

Hacks

Nobody Wants this

Only murders in the building

The Studio

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :

Kristen Bell, Nobody wants this

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only murders in the building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :

Adam Brody, Nobody wants this

Steve Martin, Only murders in the building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the building

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série :

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série :

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O'hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm :

Adolescence

All her fault

The Beast in me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :

Claire Danes, The Beast in me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long bright river

Sarah Snook, All her fault

Michelle Williams, Dying for sex

Robin Wright, The Girlfriend

Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :

Jacob Elordi, The narrow road to the deep north

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monstres saison 3

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Traditionnellement, la cérémonie des Golden Globes se déroule au début de l'année, dès le premier week-end de janvier. La prochaine édition est prévue pour une diffusion américaine sur CBS et Paramount Plus dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 janvier 2026.