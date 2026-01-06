Golden Globes 2026 : les gagnants bientôt connus, qui sont les favoris ?
La cérémonie des Golden Globes se déroule le 11 janvier 2026. On fait le point sur les favoris.
Chaque année, les Golden Globes ouvrent la saison des grosses cérémonies de récompenses américaines du début d'année. La prochaine édition a lieu très bientôt, le dimanche 11 janvier 2026 à Los Angeles. Ses résultats sont particulièrement attendus, puisqu'ils peuvent donner les tendances des votants aux Oscars, qui se déroulent en mars dans les catégories cinéma.
Les nominations aux Golden Globes ont été annoncées le 8 décembre dernier. La particularité de cette cérémonie est de séparer les films et séries suivant les comédies et les drames. Adoré par la critique, Une bataille après l'autre est le film qui a reçu le plus de citations (9 au total) dans la catégorie film comique (un choix qui peut être discuté même si le film ne manque pas d'humour). Difficile d'imaginer ses concurrents (Bugonia, Blue Moon, Marty Supreme, No other choice ou Nouvelle Vague) lui damer le pion, mais des surprises sont néanmoins possibles.
Dans la catégorie dramatique, c'est Valeur sentimentale qui domine (8 nominations), devant Sinners (7 nominations), Hamnet (6 nominations) et Frankenstein et Wicked : partie 2, qui ont chacun 5 nominations. Ils font ainsi figure de favoris dans la catégorie dramatique.
Du côté de la télévision, c'est The White Lotus qui cumule le plus de nominations dans la catégorie dramatique, grâce à son grand nombre d'acteurs nommés. Il est cité à 6 reprises, ce qui en fait également la série la plus nommée de l'année aux Golden Globes. Elle devance Severance et The Pitt, qui peuvent s'imposer si l'on en croit la dernière édition des Emmy Awards. Du côté des comédies, Only Murders in the Building domine devant Nobody Wants this, The Bear, Hacks et Abbott Elementary. Enfin, difficile d'imaginer une autre mini-série qu'Adolescence l'emporter dans cette catégorie.
Des films français en compétition
La France est bien représentée aux Golden Globes cette année : le pays est cité dans la catégorie Meilleur film étranger puisqu'il est représenté par Un simple accident (une production principalement française même si le long-métrage est réalisé par l'iranien Jafar Panahi), qui est également nommé dans la catégorie Meilleur film dramatique. Arco est également nommé dans la catégorie film d'animation, tout comme Amélie et la métaphysique des tubes, preuve de la vitalité du cinéma d'animation français.
Les nominations aux Golden Globes 2026
Meilleur film dramatique :
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accident
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
Meilleure actrice dans un film dramatique :
- Jesse Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die my love
- Renate Reinsve, Valeurs sentimentale
- Julia Roberts, After the hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry Baby
Meilleur acteur dans un film dramatique :
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
- Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver me from nowher
Meilleur film comique ou musical :
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No other choice
- Nouvelle Vague
- Une bataille après l'autre
Meilleure actrice dans un film comique ou musical :
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Cynthia Erivo, Wicked partie 2
- Kate Hudson, Song sung blue
- Chase Infinity, Une bataille après l'autre
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Meilleur acteur dans un film comique ou musical :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No other choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Meilleur film en langue étrangère :
- Un simple accident (France)
- No other Choice (Corée du Sud)
- L'agent secret (Brésil)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisie)
Meilleure actrice dans un second rôle (film) :
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Ariana Grande, Wicked partie 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Meilleur acteur dans un second rôle (film) :
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Seann Penn, Une bataille après l'autre
- Paul Mescal, Hamnet
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Meilleure réalisation :
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accident
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Chloe Zhao, Hamnet
Meilleur scénario (film) :
- Une bataille après l'autre
- Marty Supreme
- Sinners
- Un simple accident
- Valeur sentimentale
- Hamnet
Meilleure bande-originale (film) :
- Frankenstein
- Sinners
- Une bataille après l'autre
- Sirât
- Hamnet
- F1
Meilleure chanson originale (film) :
- "Dream as one", Avatar Fire and Ash
- "Golden", K-Pop Demon Hunters
- "I lie to you", Sinners
- "No place like home", Wicked partie 2
- "The girl in the bubble", Wicked, partie 2
- "Train Dreams", Train Dreams
Meilleure série dramatique :
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Meilleure actrice dans une série dramatique :
- Kathy Bates, Matlock
- Brit Lowers, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsay, The Last of Us
- Kerri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Meilleur acteur dans une série dramatique :
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Meilleure série comique ou musicale :
- Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants this
- Only murders in the building
- The Studio
Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :
- Kristen Bell, Nobody wants this
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only murders in the building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :
- Adam Brody, Nobody wants this
- Steve Martin, Only murders in the building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the building
- Jeremy Allen White, The Bear
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série :
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série :
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O'hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm :
- Adolescence
- All her fault
- The Beast in me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Claire Danes, The Beast in me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long bright river
- Sarah Snook, All her fault
- Michelle Williams, Dying for sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Jacob Elordi, The narrow road to the deep north
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monstres saison 3
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Quelle date pour les prochains Golden Globes ?
Traditionnellement, la cérémonie des Golden Globes se déroule au début de l'année, dès le premier week-end de janvier. La prochaine édition est prévue pour une diffusion américaine sur CBS et Paramount Plus dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 janvier 2026.
Le palmarès des Golden Globes 2025
- Meilleur film dramatique :The Brutalist
- Meilleure actrice dans un film dramatique : Fernanda Torres, I'm still here
- Meilleur acteur dans un film dramatique : Adrien Brody, The Brutalist
- Meilleur film comique ou musical : Emilia Pérez
- Meilleure actrice dans un film comique ou musical : Demi Moore, The Substance
- Meilleur acteur dans un film comique ou musical : Sebastian Stan, A Different Man
- Meilleur film d'animation : Flow
- Meilleur film en langue étrangère : Emilia Pérez
- Meilleure actrice dans un second rôle (film) : Zoe Saldaña, Emilia Pérez
- Meilleur acteur dans un second rôle (film) : Kieran Culkin, A Real Pain
- Meilleure réalisation : Brady Corbet, The Brutalist
- Meilleur scénario (film) : Conclave
- Meilleure bande-originale (film) : Challengers
- Meilleure chanson originale (film) : "El Mal", Emilia Pérez
- Meilleure série dramatique : Shogun
- Meilleure actrice dans une série dramatique : Anna Sawai, Shogun
- Meilleur acteur dans une série dramatique : Hiroyuki Sanada, Shogun
- Meilleure série comique ou musicale : Hacks
- Meilleure actrice dans une série comique ou musicale : Jean Smart, Hacks
- Meilleur acteur dans une série comique ou musicale : Jeremy Allen White, The Bear
- Meilleur acteur dans un second rôle dans une série : Tadanobu Asano, Shogun
- Meilleure actrice dans un second rôle dans une série : Jessica Gunning, Mon Petit Renne
- Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm : Mon petit renne
- Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : Jodie Foster, True Detective : Night Country
- Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : Colin Farrell, The Penguin