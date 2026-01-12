Aux Golden Globes, la présentatrice Nikki Glaser se moque de Leonardo DiCaprio

Au cours de la soirée des Golden Globes, l'humoriste Nikki Glaser a lancé un tacle à l'adresse de l'acteur Leonardo DiCaprio, moquant l'âge de ses petites amies.

Présenter une cérémonie de remise de prix n'est jamais chose aisée : il faut réussir à être drôle et percutant, mettre à l'honneur les programmes et les célébrités récompensées ou nommées, et que ni les invités ni les spectateurs ne trouvent le temps longs pendant les 3h30 de show. La prestation de Nikki Glaser aux Golden Globes l'an passée avait été saluée par les observateurs et les spectateurs. C'est donc tout naturellement que l'humoriste a remis la casquette de présentatrice pour l'édition 2026.

Au cours de cette soirée des Golden Globes, Nikki Glaser a rendu un discret hommage à Rob Reiner (en portant la casquette de son premier film Spinal Tap), est revenue sur l'affaire Epstein, et a envoyé un petit tacle à Leonardo DiCaprio. L'acteur américain de 51 ans, qui était en compétition pour le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film comique ou musical pour Une bataille après l'autre, est connu pour sortir avec des jeunes femmes bien plus jeunes que lui, dont très peu ont dépassé les 30 ans au cours de leur relation. Il est actuellement en couple depuis deux ans avec le mannequin Vittoria Ceretti, 27 ans.

Nikki Glaser n'a pas manqué de faire référence à ces écarts d'âge significatifs et souvent moqués au cours de l'un de ses discours des Golden Globes. S'adressant à Leonardo DiCaprio, elle a déclaré : "tu as travaillé avec tous les plus grands réalisateurs, tu as gagné trois Golden Globes et un Oscar. La chose la plus impressionnante que tu as accompli, c'est de faire tout ça avant que ta petite amie ne fête ses 30 ans".

Et pour adoucir le tacle, l'humoriste n'a pas manqué d'ajouté : "Leo, je suis désolée d'avoir fait cette blague. C'est facile. J'ai essayé d'éviter, mais on ne sait rien d'autres à ton sujet mec. Ouvre-toi !" Alors que l'acteur rigole, elle renchérit : "L'interview la plus approfondie que tu as donné était pour le magazine Teen Beat en 1991. Est-ce que ton plat préféré est toujours 'des pates, des pates et encore des pates ?' Vérifiez sur internet, c'est vrai !" Une plaisanterie qui a heureusement amusé le principal intéressé, mais aussi les internautes !