"Un pur délice" : cette nouvelle série coréenne sur les influenceurs rejoint le top 10 de Netflix France

Un nouveau programme coréen fait un carton sur Netflix et fait partie du top 5 des séries les plus regardés sur la plateforme en France ces derniers jours.

Les K-Drama ont un public de fans bien ancré en France. Et la nouvelle série coréenne de Netflix semble mettre tout le monde d'accord. Moins d'une semaine après sa mise en ligne le 30 juin, elle s'est d'ailleurs déjà hissée dans le top 5 des séries les plus regardées en France sur la page d'accueil de la plateforme de streaming.

A travers le monde, elle est même la huitième série non-anglophone la plus vue, avec 1,9 millions de visionnages comptabilisés (et 16,9 millions d'heures de visionnage enregistrées).

Celebrity est une série sud-coréenne qui dévoile l'envers du monde des influenceurs dans toute sa cruauté. Et les abonnés français qui l'ont vue ne tarissent pas d'éloges sur le programme qui leur a "retourné le cerveau".

L'actrice principale saluée

"J'ai fini Celebrity sur Netflix et PEPITE", peut-on lire sur Twitter parmi les commentaires, alors que certains fans estiment qu'il s'agit du "meilleur drama" de la plateforme. "Géniale", "incroyable", "10/10"... Les internautes ne tarissent pas d'éloges sur la série. Les plus experts ont d'ailleurs salué les prestations de l'actrice Park Gyu-young et de Kang Min Hyuk, acteur également membre du groupe CN Blue.

Parmi les critiques les plus développées publiées sur le réseau social, on peut lire que cette série "offre une vision nuancée de la célébrité et de l'industrie des médias sociaux, avec des leçons importantes sur la justice, l'authenticité, la résilience, l'impact de nos actions, l'amour, le pardon et la vérité. C'est un pur délice." Les 12 épisodes de Celebrity sont à voir sur Netflix.