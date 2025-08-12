C'est l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, ce chef d'oeuvre va vous captiver du début à la fin

C'est l'un des meilleurs films américains de tous les temps, et vous pouvez le rattraper en streaming. L'occasion idéale pour parfaire sa culture cinématographique.

Malgré les décennies qui passent et les technologies qui évoluent, certains films ne prennent pas une ride et restent des indémodables classiques du septième art. C'est le cas de ce drame judiciaire sorti il y a déjà 67 ans : par son rythme, son propos, son jeu d'acteur et sa tension, il reste l'un des meilleurs films de tous les temps, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Réalisé par Sidney Lumet (Un après-midi de chien, Network), 12 hommes en colère est un huis-clos judiciaire qui suit les douze membres d'un jury chargé de statuer sur le sort d'un homme accusé du meurtre de son père. Au moment de voter, alors que les jurés semblent tous persuadé de sa culpabilité et s'apprêtent à le condamner à mort, l'un des membres du jury émet des réserves. Le groupe d'hommes doit toutefois arriver à une décision unanime dans un sens comme dans l'autre, et chaque camp doit convaincre l'autre de son intime conviction.

© Mary Evans/AF Archive/SIPA (publiée le 30/05/2024)

12 hommes en colère est un film de procès particulier qui ne se déroule pas au sein même d'une salle d'audience, mais uniquement dans la salle de délibération du jury. Le mouton noir du jury, incarné par Henry Fonda, pose une question en apparence simple, mais qui est également l'un des grands enjeux de la justice : peut-on condamner un homme si le moindre doute subsiste ? Au fur et à mesure, les jurés vont découvrir que l'affaire, simple en apparence, est probablement beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air.

Sidney Lumet signe ainsi un thriller théâtral dans sa forme mais sans temps mort, superbement joué, qui explore en profondeur ce que signifie véritablement "faire justice", surtout lorsqu'on peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. 12 hommes en colère est surtout un film qui se revoit sans peine et qui captive le spectateur du début à la fin, sans aucun artifice. Avec la note de 9/10, il figure d'ailleurs à la cinquième position des meilleurs films de tous les temps sur l'Internet Movie Data Base (IMDB), qui compile les avis spectateurs. Il figure également sur la liste des 100 meilleurs films de tous les temps selon l'American Film Institute.

Pour le découvrir, le mieux est de s'orienter sur les plateformes de streaming. Il est notamment visible sur Prime Video, plateforme d'Amazon. Le drame judiciaire de Sidney Lumet est également disponible en streaming à l'achat ou à la location sur la plupart des sites de VOD.