Un immense classique de la littérature va devenir une série Netflix... Et les fans ne sont pas ravis

Extrêmement populaire, cette oeuvre littéraire va avoir droit à une nouvelle adaptation sur Netflix. Mais les fans ne sont pas enchantés.

La littérature inspire énormément les boîtes de production, qui n'hésitent pas à proposer de nouvelles adaptations cinématographiques ou sérielles d'œuvres ayant marqué des générations de lecteurs. La preuve une nouvelle fois avec le nouveau projet en date de Netflix. La plateforme de streaming prépare une série sur l'un des plus grands succès de la littérature anglaise qui, deux cent ans après sa publication, jouit toujours d'une immense popularité.

Netflix a officialisé une nouvelle adaptation d'Orgueil et préjugés. Ce roman de Jane Austen paru en 1813 est considéré comme l'une des plus grandes œuvres de la littérature anglaise. Sous couvert de raconter la romance contrariée entre Elizabeth Bennet et Mr Darcy, le roman critique avec mordant et beaucoup d'humour la société anglaise de l'époque. L'autrice Dolly Alderton est au scénario, tandis qu'Emma Corrin (The Crown) a été annoncée dans le rôle de l'héroïne. Jack Lowden (Slow Horses) jouera Mr Darcy, et Olivia Coleman (The Crown, Broadchurch, La favorite) sera Mrs Bennet.

© Capture d'écran @NetflixUK

Pour autant, les fans sont déjà très circonspects par rapport à ce projet. Tout d'abord, parce que le classique de Jane Austen a déjà été adapté de nombreuses fois à la télévision et au cinéma. Les versions les plus populaires restent le film de Joe Wright sorti en 2005, avec Keira Knightley et Matthew Macfadyen dans les rôles principaux, et la série de la BBC de 1995, qui révélait Jennifer Ehle et Colin Firth au grand public.

"La version d'Orgueil et préjugés avec Keira Knightley et Matthew Mcfadyen est parfaite", écrit un utilisateur de X, "quoique Netflix fasse, cela ne pourra jamais être mieux". "Netflix va encore en faire un faux drame historique à la Bridgerton", déplore un autre. L'annonce du casting, faite le 10 avril 2025, n'a pas aidé à raviver l'enthousiasme des fans : "j'aime bien ces acteurs, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle adaptation ?" s'interroge un internaute sur X.

La plateforme de streaming avait mis en ligne en 2022 une adaptation de Persuasion, l'un des romans les plus mélancoliques de l'autrice, avec Dakota Johnson. Mais Netflix avait pris beaucoup de libertés avec l'oeuvre originale, cherchant à la moderniser au risque de dénaturer l'essence et l'émotion du roman. Sans surprise, cela n'avait pas plu aux lecteurs du roman. "Je ne fais plus confiance en Netflix pour adapter les classiques littéraires depuis Persuasion", écrit un internaute. La plateforme de streaming doit donc désormais convaincre le public le plus exigeant : les fans de l'oeuvre originale.