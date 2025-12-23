"J'ai eu les larmes aux yeux à la fin" : noté 4,3/5, ce grand classique du cinéma est disponible en streaming

Il est possible de (re)voir un classique du septième art américain, qui a ému des générations de spectateurs à sa sortie au cinéma.

Vous en avez assez de scroller en vous demandant quelle série ou quel film vous allez regarder ce soir ? Parmi les nombreux programmes disponibles sur Prime Video, on retrouve l'un des classiques du septième art américain. Il a ému et impressionné des générations de spectateurs depuis sa sortie il y a 25 ans, à tel point que plus de 2500 lecteurs de Linternaute lui ont attribué la note de 4,3/5.

Il faut dire que tous les ingrédients d'un film spectaculaire sont au menu : de l'action épique, une histoire dramatique, un méchant détestable, un peu de romance, et une musique bouleversante qui continue d'émouvoir des générations de spectateurs. De quoi se faire une sacrée séance de cinéma depuis son canapé.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 11/02/2025)

Réalisé par Ridley Scott, Gladiator revisite le genre du péplum et le modernise en racontant la chute du général romain Maximus Decimus (Russell Crowe). Destiné à devenir le successeur de Marc Aurèle, il est trahi et laissé pour mort par Commode (Joaquin Phoenix), qui devient le nouvel empereur. Après le massacre de sa famille, le général devient un esclave et un gladiateur prêt à tout pour se venger de l'empereur.

Gladiator a été un succès commercial à sa sortie en 2000, mais également un succès critique. Il a remporté cinq Oscars l'année suivante, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur. Et encore aujourd'hui, les internautes louent ce long-métrage, qualifié de "magnifique", "chef d'oeuvre", "grandiose", et autre "meilleur film avec Russell Crowe" par les lecteurs de notre site.

Son intrigue et surtout son final ont marqué les spectateurs, comme on peut le voir sur les avis de Linternaute : "J'en ai eu les larmes aux yeux sur la fin", écrit l'un, quand un autre estime qu'il s'agit de "l'un des meilleurs péplums à ce jour". Gladiator est disponible sur Prime Video mais aussi à l'achat et à la location en VOD.