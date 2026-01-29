Russell Crowe est indissociable de son rôle dans Maximum, pour lequel il a remporté un Oscar. Les spectateurs les plus attentifs repéreront toutefois une petite erreur.

Cela fait 26 ans que Gladiator est sorti dans les salles obscures, et s'est imposé comme un classique de Ridley Scott. Modernisant le péplum, le long-métrage séduit la critique et l'industrie du cinéma : cette production décroche cinq Oscars en 2001, dont celui du meilleur film, meilleurs costumes, meilleurs effets visuels, meilleur son et meilleur acteur pour Russell Crowe, qui connaît alors la consécration.

Mais aussi talentueux soit l'acteur néo-zélandais, il n'est pas impossible de sortir de son personnage par erreur, d'autant plus quand le long-métrage dure presque 3 heures. Pour repérer la petite bourde de Russell Crowe, il faut faire pause à la toute fin, à 2 heures, 25 minutes et 53 secondes exactement. Il s'agit pourtant d'une scène majeur (attention, la suite spoile la fin de Gladiator).

Dans cette scène, Maximus Decimus, le général romain devenu gladiateur, vient de tuer l'empereur Commode. Mais il ne sort pas indemne et de cet affrontement final : il est mortellement blessé et s'écroule en plein milieu du Colisée. Vengé, il meurt heureux, et peut enfin retrouver le reste de sa famille défunte aux Champs Elysées. Lucilla se penche au-dessus de lui et ferme ses yeux. Jusque là, la scène est très émouvante... mais si on se concentre à ce moment précis, on peut voir les paupières de Russell Crowe trembler légèrement et son cou continuer à bouger pour respirer !

Les spectateurs les plus attentifs auront alors le sentiment que Russell Crowe ne réussit pas à nous convaincre que son personnage est véritablement mort. Mais faisons nous l'avocat du diable : le clignement des yeux et cette respiration peuvent être perçus comme un instant où le corps continue de fonctionner brièvement après son décès. Les détracteurs crieront à l'erreur, les autres peuvent assurer qu'il s'agit d'une tentative de réalisme à la séquence. Quoi qu'il en soit, la prestation de Russell Crowe dans l'ensemble de ce film reste mémorable, et on lui pardonnera cette ultime séquence.

Russell Crowe aurait pu ne pas être au casting

Dans les colonnes du magazine américain Variety, qui célèbre les vingt ans du film, l'acteur néozélandais explique qu'il ne voulait pas jouer ce personnage à l'origine : "J'ai lu le scénario, et j'ai pensé sur le moment que ce n'était pas un film. Puis Parkes [le producteur de Gladiator, ndlr] m'a dit : 'ça se passe en l'an 184 après Jésus Christ, tu incarnes un général romain et ce sera réalisé par Ridley Scott'". Ces quelques indications concernant ce qui deviendra Gladiator, mais surtout la mention de Ridley Scott derrière la caméra, ont suffi a convaincre Russell Crowe de laisser une chance au projet : "C'était suffisant pour que j'accepte de discuter avec Ridley [Scott, le réalisateur ndlr]". Toutefois, le comédien venait de terminer de tourner Révélations, et s'était rasé le crâne pour le rôle. "Je ne ressemblais pas à un général romain", s'amuse-t-il. Il s'en est donc fallu de peu pour que Russell Crowe n'apparaisse pas dans Gladiator !

Synopsis - Loyal général de l'armée de Marc Aurèle (Richard Harris), Maximus (Russell Crowe) s'oppose aux ambitions de son fils, Commode (Joaquin Phoenix). Pour assouvir sa soif de pouvoir, le nouvel empereur, après avoir assassiné son père, donne l'ordre de tuer Maximus, qui parvient à s'échapper. Pour se venger, Commode fait exécuter la famille de Maximus, et celui-ci est envoyé comme esclave en Afrique. Acheté et formé pour devenir gladiateur, il devient vite le meilleur d'entre eux et prépare son évasion, aidé par des sénateurs qui voient en lui un bon moyen de rétablir la démocratie à Rome en supprimant l'empereur.