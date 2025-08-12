Plus que quelque heures pour voir ce film bouleversant inspiré d'une histoire vraie sur Netflix

Ce biopic a ému les spectateurs à sa sortie en 2014. Si vous l'avez raté, vous pouvez le découvrir sur Netflix encore pendant quelques heures.

Il n'est pas rare que les biopics suscitent l'intérêt du public. Et pour cause : ces films inspirés d'une histoire vraie permettent de plonger dans la vie de personnalités connues ou de figures ayant marqué l'Histoire. Sur Netflix, il est encore possible de découvrir un long-métrage qui revient sur la vie d'une figure du milieu scientifique. La prestation de son acteur a même été saluée par un Oscar.

Dans les années 1960, un étudiant en astrophysique de l'université de Cambridge, qui se spécialise dans l'étude du temps, rencontre une étudiante en lettres. Ils tombent amoureux, mais le jeune homme souffre de troubles musculaires de plus en plus nombreux, avant de découvrir qu'il est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique qui le paralyse progressivement. Malgré le diagnostic des médecins qui donnent à l'étudiant seulement deux ans à vivre, le couple décide de combattre ensemble la maladie. Cet homme, c'est Stephen Hawking, et ce film, c'est Une merveilleuse histoire du temps.

© Moviestore/REX/REX/SIPA (publiée le 11/02/2025)

C'est l'acteur britannique Eddie Redmayne qui a été choisi pour incarner l'éminent physicien théoricien qui a étudié la théorie de l'évaporation des trous noirs. Ce rôle lui vaudra d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur en 2015. Face au comédien connu pour Les Animaux Fantastiques, c'est l'actrice Felicity Jones, révélée par Rogue One, qui prête ses traits à son épouse, Jane Wilde Hawking.

A sa sortie, Une merveilleuse histoire du temps a été saluée par les critiques : le film décroche 80% d'avis favorables de la presse sur Rotten Tomatoes, la note de 72/100 sur Metacritic, et celle de 3,3/5 de la part de la presse sur Allociné. Les spectateurs sont plus cléments (4,2/5) et se sont laissés séduire par le récit de la vie de ce couple, qui décide de combattre la maladie coûte que coûte, malgré les revers du quotidien et les tensions qui les éloignent. Académique sur sa forme, le film a ému le public grâce à la prestation de ses deux acteurs.

Déjouant les pronostics des médecins, Stephen Hawking est décédé à l'âge de 76 ans, quatre ans après la sortie du film, le 14 mars 2018. Il est toutefois possible de rattraper son biopic en streaming. Une merveilleuse histoire du temps est actuellement sur Netflix. Ne tardez pas cependant, puisqu'il quitte la plateforme cette semaine, le 15 août 2025. Il est également disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.