Netflix prive certains de ses abonnés de l'une des séries les plus populaires des années 2010

Certains abonnés de Netflix n'ont pas accès à tous les programmes de la plateforme, et notamment à cette série très populaire il y a dix ans.

C'est rare, mais ça arrive : vous passez des heures à scroller sur les plateformes de streaming, avant de vous rabattre sur Netflix. Vous avez trouvé le film ou la série de vos rêves pour la soirée ou la semaine à venir. Mais lorsque vous cliquez sur le bouton de visionnage, un message d'erreur apparaît : "Non disponible". Cette situation vous est familière ? Elle se produit quand des titres sont restreints du catalogue à certains abonnés.

Et c'est actuellement le cas de l'une des séries les plus populaires des années 2010, qui avait séduit le public par ses aventures épiques et parfois violentes. Si vous avez souscrit à l'abonnement avec publicités, qui est également le moins cher que propose la plateforme de streaming, les six saisons de cette série sont tout simplement bloquées. La raison : "des restrictions liées aux licences", explique la plateforme sur son centre d'aide. Un désagrément lié aux partenariats établis avec certains studios ou des fournisseurs de contenus pour obtenir des droits de diffusion.

© Capture d'écran de la page Vikings de Netflix.

"Non disponible dans les offres avec pub en raison de restrictions liées aux licences", voici en effet le message que l'on peut lire si l'on souhaite regarder Vikings. Diffusée de 2013 à 2020, cette série épique a conquis le public en racontant les conflits politiques et les guerres du chef viking Ragnar et du reste de son clan, sur six saisons.

Saluée par le public et la critique, la saga est pourtant extrêmement populaire. En témoignent les avis des spectateurs sur les différents agrégateurs de critiques : Vikings reçoit la note de 93% sur Rotten Tomatoes, 7,4/10 sur Sens Critique, ou 4,4/5 sur Allociné. Mais comment faire pour la regarder sur Netflix ? C'est simple, mais plus onéreux que l'abonnement avec publicité. Il faut en effet souscrire à un des deux autres offres : la Standard qui coûte 13,49 euros par mois ou la premium, à 19,99 euros par mois. Autrement, il faut se rendre sur les plateformes de VOD, où les six saisons sont parfois disponible à l'achat ou à la location. A moins de se rabattre sur le reste du catalogue de Netflix...

Vikings n'est pas le seul programme bloqué pour les abonnés de l'offre avec publicités de Netflix. Pour les reconnaître, un cadenas rouge a été apposé en haut à droite de la vignette. Heureusement, la grande majorité du très large catalogue de la plateforme de streaming reste accessible au plus grand monde. De quoi trouver son bonheur malgré tout.