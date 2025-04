Cette nouvelle série médicale à la Grey's Anatomy promet de passionner les abonnés de Netflix

Netflix met en ligne une nouvelle série médicale en dix épisodes qui a toutes les chances de plaire aux fans de Grey's Anatomy.

Depuis Urgences en 1994, les séries médicales passionnent le public au point de devenir un genre à part. A l'instar des séries policières, ces programmes très codés possèdent tous les atouts pour tenir en haleine les téléspectateurs : on y plonge dans les coulisses d'un milieu singulier (l'hôpital très souvent) auquel on a déjà tous été confrontés, le scénario propose des situations de vie ou de mort qui tiennent en haleine le spectateur, on retrouve une part d'enquête lors de l'établissement des diagnostics, des thématiques sociales sont abordées, mais il y a également de la romance, avec des personnages en proximité physique et émotionnelle, une situation qui conduit inéluctablement à des tensions amoureuses.

Après Urgences, la pionnière, Grey's Anatomy est toujours la référence du genre, tandis que Doctor House, Good Doctor, The Resident, Scrubs ou la française Hypocrate ont chacun réussi à trouver leur public. La plateforme de streaming Max a d'ailleurs trouvé son propre filon avec la série The Pitt, qui met en scène l'ancien acteur d'Urgences Noah Wyle. De son côté, Netflix peine à tirer son épingle du jeu sur le terrain hospitalier. Après avoir tenté le coup avec la fiction espagnole Respira, la plateforme de streaming dévoile cette semaine sa nouvelle série médicale, dans la même veine que Grey's Anatomy.

© ANNA KOORIS/Netflix 2024

Cette série médicale a la particularité de se dérouler en plein ouragan, dans un centre de traumatologie à Miami. Danny, une interne en troisième année, doit pallier la suspension du docteur Philips, chef des internes. Les médecins et internes doivent réussir à travailler ensemble au milieu de la tempête et des patients qui affluent, alors que les rumeurs d'une liaison compliquée et interdite entre eux commence à circuler et que leurs collègues doivent en subir les conséquences.

Pulse semble réunir tous les ingrédients qui fait le succès des séries médicales à la Grey's Anatomy, Good Doctor ou The Resident : une équipe soudée, des tensions amoureuses entre les médecins, et des enjeux de vie ou de mort qui viennent évidemment tout compliquer. Au casting, le public reconnaîtra peut-être les comédiens Willa Fitzgerald (La chute de la maison Usher, Reacher) et Colin Woodell (The Continental, The Purge), qui incarnent le couple principal, face à Justina Machado (Au fil des jours, Six Feet Under).

Pulse est une série à voir exclusivement sur Netflix. La plateforme de streaming met la première saison, composée de dix épisodes d'une heure environ chacun, en ligne le 3 avril 2025.