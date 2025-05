"Un chef d'oeuvre" : c'est l'un des meilleurs films de Pedro Almodóvar, il a ému des générations de spectateurs

Cinéaste espagnol acclamé, Pedro Almodóvar est particulièrement apprécié du public français. L'un de ses grands classiques est rediffusé à la télévision.

Avec plus de 25 films au compteur depuis la fin des années 1970, Pedro Almodovar est l'un des cinéastes incontournables de sa génération. Le réalisateur espagnol a signé plusieurs classiques qui sont particulièrement appréciés par le public français. Si chacun a ses préférences, l'un d'entre eux est particulièrement apprécié et a même été qualifié de "chef d'oeuvre" par la presse.

Sorti en 2006, cette comédie dramatique met en scène des actrices fétiches de Pedro Almodovar, Blanca Portillo, Penélope Cruz et Lola Dueñas en tête. L'intrigue de Volver se déroule à Madrid, au coeur d'un quartier occupé par la classe ouvrière espagnole. On y suit trois générations de femmes et leur combat contre l'adversité, et même la mort lorsqu'une ancienne voisine de Raimunda raconte avoir vu le fantôme de sa mère.

© © Pathé Films

Il est difficile de décrire Volver sans en dévoiler les rebondissements et tous les mystères. Pedro Almodovar signe ici une fable équilibriste, sombre et poétique avec une touche de fantastique qui s'interroge sur la mort, la transmission et la sororité à travers des portraits de femmes fortes et combattives. Parfois une comédie, souvent un drame, avec des touches de mélodrame et de surnaturel, Volver est un film à part qui étonne, émeut et impressionne par sa photographie et ses couleurs vives caractéristiques du cinéma d'Almodovar.

Noté 4,6/5 par la presse française selon le décompte d'Allociné, Volver a séduit la critique à sa sortie. Pour Le Journal du Dimanche, "il y aurait mille et une façons de résumer "Volver" (...) mais il n'y en a qu'une pour le qualifier : chef-d'œuvre". "Volver est l'une des œuvres les plus accomplies de Pedro Almodovar", jugeait de son côté le média spécialisé Positif, quand Première saluait "un film terriblement inventif" qui "bouleverse le regard et le cœur".

Si vous n'avez jamais vu Volver et que vous souhaitez le rattraper, bonne nouvelle : celui-ci est à retrouver bientôt à la télévision. Arte le propose à ses téléspectateurs le mercredi 14 mai, à partir de 21h.