Tom Cruise donne un conseil précieux à ses fans, et tout le monde devrait le suivre

Tom Cruise a créé l'événement dès le début du Festival de Cannes, débarquant par surprise à la masterclass du réalisateur Christopher McQuarrie pour révéler son approche.

A moins que vous ne vous intéressiez absolument pas au cinéma et à l'actualité du Festival de Cannes, impossible d'avoir manqué la rafale Tom Cruise qui a déferlé sur la Croisette. L'acteur de 62 ans était venu présenter le dernier opus de la saga Mission : Impossible, intitulé The Final Reckoning qui sortira en salles mercredi 21 mai. Pour assurer la promotion de ses films, et plus globalement du septième art, l'interprète de l'impressionnant Ethan Hunt est sur tous les fronts.

Il a ainsi profité de la masterclass donnée par son comparse, le réalisateur Christopher McQuarrie, le 14 mai, pour faire une apparition surprise qui a surpris les fans. Comme le rapportent les journalistes présents sur place, Tom Cruise a évoqué sa carrière, les principaux défis auxquels il fait face, et a donné sa philosophie de vie qui peut servir de conseil à tous ses fans qui cherchent à se lancer dans le cinéma. Mais pas que.

© Cyril Pecquenard/SIPA (publiée le 16/05/2025)

La journaliste Jada Yuan du Washington Post a partagé sur son compte X un extrait de cette masterclass exceptionnelle qui a eu lieu mercredi dernier. Tom Cruise y évoque son rapport à la peur, lui qui se lance à chaque fois dans des cascades plus folles les unes que les autres. "J'aime le frisson et je ne laisse pas la peur me paralyser, bien au contraire, elle est mon moteur", a détaillé Tom Cruise, qui cherche à se préparer au maximum avant une cascade, afin de maîtriser tous les paramètres et de ne pas prendre de risques inconsidérés.

Un principe à appliquer aux cascades mais aussi lorsque quiconque cherche à se lancer dans un projet difficile, comme la production ou la réalisation de films. "N'attendez pas que ça soit parfait, parce que ça ne le sera jamais". "Il vaut mieux se dire : bon j'ai tenté un truc, mais j'ai fait des erreurs', car on apprend de ses erreurs. Et ensuite, il faut recommencer, encore, et encore, et encore. Je dis tout le temps : 'c'est toujours mieux d'avoir essayé et d'avoir tenté quelque chose, que de rester assis à ne rien faire et de le regretter. Continuer de créer. Ne demandez pas la permission. Faites-le, c'est tout". Un conseil qui s'applique au cinéma, mais aussi dans la vie.