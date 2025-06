"Je vais devoir vivre avec pour le restant de mes jours" : Arnold Schwarzenegger a fait une "connerie" qui a brisé son mariage

A l'affiche de la saison 2 de "Fubar" sur Netflix, Arnold Schwarzenegger s'était confié dans un documentaire de la plateforme sur sa vie privée et ses "échecs" personnels.

Arnold Schwarzenegger n'en a pas fini avec Netflix : ce 12 juin 2025, il revient à l'affiche de la saison 2 de la série d'action Fubar. Auparavant, l'ancien culturiste avait fait l'objet d'un documentaire pour la plateforme de streaming, mis en ligne en 2023, sobrement intitulé Arnold. L'acteur et ancien gouvernement de la Californie s'y confiait sans filtre sur son parcours professionnel et politique, mais également sur sa vie privée.

Dans ces trois épisodes, Arnold Schwarzenegger s'exprime notamment sur ses regrets et ses "échecs" personnels. Il revient notamment sur les accusations d'attouchements formulés par six femmes en 2003, alors qu'il était en campagne électorale. A l'époque, il avait nié en bloc. Vingt ans plus tard, il s'en excuse, admettant que ce qu'il a fait était "mal".

Arnold Schwarzenegger et son ex-femme, Maria Shriver © zz/Lee Roth/STAR MAX/IPx/AP/SIPA (publiée le 03/06/2025)

Mais ce n'est ni son seul regret, ni la seule révélation que l'on retrouve dans le documentaire Arnold sur Netflix. L'acteur évoque son fils caché, Joseph Baena, fruit d'une liaison du comédien avec son employée de maison, Mildred Baena, en 1996. A l'époque, il était encore marié à Maria Shriver. Le jeune garçon est alors né dans le plus grand des secrets : "Au départ, je ne savais pas que j'étais son père", assure l'ancien culturiste. "Mais j'ai commencé à avoir un pressentiment. Plus il grandissait, plus c'est devenu évident à mes yeux qu'il était mon fils."

Il faudra attendre 2011 pour qu'Arnold Schwarzenegger dise enfin la vérité à son épouse, au cours d'une séance de thérapie de couple. Maria Shriver lui demande alors s'il est le père de l'enfant de leur employée. "J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté", se souvient l'interprète du T-800. "Et puis je lui ai dit la vérité : 'oui, Maria. Joseph est mon fils.' De toute évidence, cela l'a dévastée." Le couple divorce la même année.

L'information fuite alors dans la presse et impacte la réputation de l'homme politique. Mais c'est surtout les conséquences que cette révélation a eu sur ses proches qui a bouleversé Arnold Schwarzenegger : "J'ai causé assez de peine à ma famille à cause de ma connerie. A cause de tout ça, tout le monde a souffert : Maria, les enfants, Joseph... tout le monde. C'est un énorme échec. Je vais devoir vivre avec ça pour le restant de mes jours".

Aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger entretient des relations apaisées avec l'ensemble de sa famille : ses enfants (Katherine, Christina, Patrick et Christopher Schwarzenegger), mais aussi son fils Joseph qui a désormais 29 ans et est devenu lui aussi acteur et mannequin. Son père était notamment présent à sa cérémonie de remise de diplôme il y a quelques années. Enfin, il continue de côtoyer son ex, Maria Shriver, pour des événements familiaux. Ils étaient tous les deux présents à l'avant-première de The White Lotus, dans lequel joue leur fils Patrick Schwarzenegger.