Cet acteur clé, héros de la toute première trilogie "Star Wars", s'est éteint

Les fans de Star Wars sont en deuil : l'un des acteurs de la saga originelle nous a quittés à l'âge de 87 ans.

Il a rejoint une galaxie lointaine, très lointaine. Le 3 juillet 2025, les fans de Star Wars ont appris que l'un des acteurs de la saga originelle avait disparu le 30 juin dernier. C'est sa sœur qui a fait la triste annonce quelques jours plus tard, dans un communiqué de presse relayé par la BBC. Admis pour une fracture à l'hôpital, il a ensuite contracté le Covid-19 qui s'est développé en une pneumonie. Il s'est éteint dans le Kent, en Angleterre, à l'âge de 87 ans.

Kenneth Colley est un acteur britannique qui a fait carrière pendant près de 60 ans. Acteur de théâtre, il a également joué dans près de 40 films et 83 séries télévisées. Son rôle le plus emblématique auprès du grand public est celui de l'amiral Piett dans Star Wars.

© Geoffrey Swaine/Shutterstock/SIPA (publiée le 04/07/2025)

Ce personnage qui prend le commandement de l'Escadron de la Mort apparaît pour la première fois dans l'épisode 5, L'Empire contre Attaque, mais aussi dans sa suite, Le Retour du Jedi, tous deux réalisés par George Lucas. Il l'avait également repris dans le film d'animation Lego Star Wars : The Empire Strikes Out en 2012.

A ce titre, son personnage de l'amiral Piett sera considéré comme un antagoniste clé, l'officier impérial le plus important du film et même de la toute première salve d'épisodes. Il est en effet le seul gradé de la trilogie originale à apparaître dans plus d'un film, Dark Vador prenant bien souvent toute la place dans les manœuvres de l'Empire.

Mais la carrière de Kenneth "Ken" Colley ne se résume pas seulement à Star Wars. Les amateurs de comédies britanniques ont pu le reconnaître dans le rôle de Jésus dans le film des Monty Python La vie de Brian. Il a également joué sous la direction de Clint Eastwood en 1982, dans Firefox. A sa filmographie, s'ajoute d'autres films réalisateurs par des cinéastes reconnus, comme J'ai engagé un tueur d'Aki Kaurismäki, The Rainbow de Ken Russell ou Les Virtuoses de Mark Herman.

A la télévision, Kenneth Colley a fait une apparition le temps d'un épisode dans Chapeau Melon et Bottes de cuir, Hercule Poirot, Inspecteur Barnaby. Plus récemment, c'est dans le rôle de Vicente Changretta, parrain de la pègre de Peaky Blinders et père du personnage joué par Adrien Brody, qu'il s'est illustré le temps de deux épisodes.