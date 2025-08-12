Vous avez gâché votre abonnement à Disney+ si vous n'avez toujours pas regardé ces séries en 2025

Plateforme de streaming familiale par excellence, Disney+ a proposé plusieurs séries saluées depuis le début de l'année.

Au milieu du paysage audiovisuel, Disney+ s'est imposée depuis avril 2020 comme la plateforme de streaming familiale par excellence. Mais elle ne propose pas pour autant que des dessins animés à destination des familles ou des blockbusters. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs séries disponibles sur le catalogue de Disney+ ont été acclamées par la critique et le public. Si vous ne les avez pas encore regardées, vous gâchez certainement votre abonnement. Voici notre sélection des incontournables qu'il ne fallait pas manquer ces derniers mois.

1. L'une des meilleures séries de Disney+

Même si vous n'êtes pas spécialement fan de l'univers Star Wars, vous pouvez regarder Andor. Les deux saisons (la série est terminée) racontent comment la résistance contre l'Empire galactique se forme. La série très politique de Tony Gilroy a été acclamée par la critique et reste l'un des meilleurs programmes disponible actuellement sur Disney+. Elle est d'ailleurs nommée à l'Emmy Award de la meilleure série dramatique de 2025.

© Photo courtesy of Lucasfilm. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

2. La série la plus populaire de Disney+

Cocorico ! En février dernier, bref a signé son retour sur Disney+ avec une seconde saison. Plus mature, plus profonde, plus créative, plus courte aussi (mais avec des épisodes plus longs), cette suite raconte la crise de la quarantaine du héros incarné par Kyan Khojandi, et la prise de conscience qui l'anime. bref.2 a été un carton à la fois public, mais aussi critique, et c'est l'une des séries qu'il ne fallait absolument pas manquer en 2025.

3. La série parfaite pour les amateurs de mystère

Vous préférez les séries policières teintées de mystère ? Paradise est faite pour vous. En huit épisodes, la nouvelle série de Dan Fogelman (This is us) suit l'enquête menée par le garde du corps du président pour trouver qui a assassiné le chef de l'Etat d'une version alternative des Etats-Unis que l'on connaît. Au casting, les abonnés reconnaîtront Sterling K. Brown (This is us) et James Marsden (X-Men).

© Tous droits réservés

4. La série à voir si vous avez besoin de rire

Si vous avez besoin d'une franche rigolade, on vous conseille de lancer la sitcom Abbott Elementary. A l'ère où les programmes comiques traditionnels de moins de 30 minutes se font plus rares, cette série apporte un vent de fraîcheur à la télévision américaine en décrivant le quotidien des professeurs d'une école de Philadelphie. Drôle, avec des personnages attachants, c'est l'une des sitcoms à voir absolument si Friends, Brooklyn 99 ou Parks and Recreation vous manque. La cinquième saison vient d'être mise en ligne sur Disney+.

Vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur ? D'autres programmes ont fait sensation sur Disney+ en ce début d'année, comme Dying for Sex ou The Bear, tous deux nommés aux Emmy Awards 2025, ou encore la série historique A Thousand Blows.