Ce film Netflix explose les records : il sera bientôt le n°1 de tous les temps

Ce film cartonne sur Netflix. Il est en passe de devenir le plus populaire de la plateforme de streaming de tous les temps.

Cela fait quatre ans que Red Notice, blockbuster porté par Ryan Reynold, Dwayne Johnson et Gal Gadot, trône en tête des films Netflix les plus visionnés de la plateforme de streaming. Avec ses 230,9 millions de vues, il n'a encore jamais été détrôné... Mais ça devrait bientôt changer. Car un autre long-métrage casse tous les records depuis le début de l'été. Actuellement n°2, son succès est tel qu'il ne devrait pas tarder à prendre la première place.

Il est devenu le premier film d'animation à intégrer le Top 10 des films les plus populaires de Netflix, mais aussi le premier original de la plateforme à enregistrer un pic d'audience à la cinquième semaine. Avec 184,6 millions de vues à date, il continue de figurer dans le Top 10 de 93 pays... Plus de 8 semaines après sa sortie.

Au regard de sa courbe d'audience toujours stable, la newsletter spécialisée Netflix & Chiffres l'affirme désormais : ce film "devrait dépasser la courbe de Red Notice [...] lui permettant de terminer à la première place" du top des productions originales les plus visionnées de tous les temps sur la plateforme de streaming d'ici quelques semaines.

Si vous avez passé votre été sur les réseaux sociaux, vous n'êtes certainement pas passé à côté du phénomène KPop Demon Hunters. "Soda Pop", "Golden", les chansons du film d'animation sont en tête des charts et ont envahi Instagram et TikTok. Impossible de se les enlever de la tête, une technique efficace qui contribue au bouche-à-oreille et à son succès phénoménal.

Ce film d'animation musical raconte, comme son nom l'indique, les aventures d'un girls band coréen pas comme les autres : chanteuses de K-Pop le jour, elles sont chasseuses de démon lorsque les regards sont tournés. Mais tout s'effondre lorsque des démons décident de jouer sur leur terrain et de se faire passer pour un boys band très populaire...

Le succès phénoménal de KPop Demon Hunters s'explique par sa capacité à rassembler les fans purs et durs de ce style de musique coréen, mais également un grand public qui n'est pas nécessairement familier du genre. Grâce à une animation léchée, des personnages attachants, des chansons entraînantes propulsées au rang de tubes, mais aussi beaucoup d'humour, le long-métrage a trouvé la recette du succès. Sur Rotten Tomatoes, le public est conquis : KPop Demon Hunters obtient la note de 97% de la presse, 91% du public.

Vous souhaitez vous mettre à jour ? Le long-métrage est toujours disponible sur Netflix et devrait continuer à faire les belles heures de la plateforme, puisque deux suites auraient déjà été commandées.