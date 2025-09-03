Ce thriller génial a retourné le cerveau de tout le monde à sa sortie il y a 23 ans, une plateforme le propose gratuitement

Cette semaine, vous pouvez revoir en streaming un excellent thriller gratuitement.

En 2025, il est entré dans les usages d'être abonné à au moins une plateforme de streaming pour occuper ses soirées et visionner les contenus présents dans les catalogues. Mais si jamais vous cherchez à faire des économies, il reste possible de se rendre sur certaines plateformes de streaming qui restent encore totalement gratuites. Cette semaine d'ailleurs, un thriller de science-fiction incontournable, sorti il y a 23 ans, est disponible sur l'une d'entre elles. Un visionnage sans avoir à avancer le moindre frais !

Imaginez qu'on puisse stopper les criminels... Avant qu'ils ne commettent leur larcin ? Ce scénario de science-fiction est le postulat de départ que propose Minority Report. Sortie en 2001, cette adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick nous plonge dans un futur où le crime est éradiqué par un système de prévention et de répression sophistiqué, où les policiers de la Précrime ont accès aux images des crimes à venir. Jusqu'au jour où l'un des chefs de brigade reçoit une vision troublante : lui-même, assassinant un inconnu. Une course à la montre se lance alors pour prouver son innocence.

Steven Spielberg a signé un long-métrage d'anticipation haletant, à la fois ambitieux sur son fond (interrogation sur le lien entre psychologie et technologie) et sur sa forme (spectaculaire et novateur, comme seul Spielberg sait le faire). Le long-métrage réunit un casting d'exception. Dans la peau de notre héros, c'est l'acteur habitué aux cascades les plus folles, Tom Cruise, qui se prête ici à des courses poursuites et scènes d'action intenses.

Il fait face Colin Farrell, Neal McDonough (Yellowstone, Desperate Housewives, Suits) ou Max von Sydow (L'Exorciste), mais aussi à Samantha Morton (The Serpent Queen, The Walking Dead) et Kathryn Morris (Cold Case : affaires classées).

Si vous n'avez jamais vu Minority Report, l'occasion rêvée de le découvrir se présente à vous : dès le 4 septembre, France Télévisions l'ajoute à son catalogue. Vous pouvez donc le visionner gratuitement (il n'y a qu'à se créer un compte sans frais) sur la plateforme de streaming france.tv, où vous trouverez d'autres films de Steven Spielberg et avec Tom Cruise (comme La Guerre des Mondes).