Après avoir grandi dans un château, Pierre Richard vit aujourd'hui dans une maison "modeste" dans l'Aude

Issu d'une grande famille d'industriels, l'acteur français de 91 ans vit désormais au milieu des vignes dans l'Aude, où il a tourné son dernier film.

La retraite, ce n'est pas encore au programme pour Pierre Richard ! L'acteur français de 91 ans a récemment enfilé la casquette de cinéaste et dévoilé son dernier film, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. Pour cette nouvelle comédie, le célèbre Grand Blond a posé ses caméras dans un endroit qu'il connaît très bien. Il a décidé d'immortaliser Gruissan, commune de l'Aude, dans laquelle il vit depuis plusieurs années.

Comme nous l'apprend un reportage de M, le magazine du monde, écrit par Samuel Blumenefld et publié le 12 septembre, Pierre Richard a posé ses valises par hasard à Gruissan, en 1986, pour découvrir le domaine viticole de l'Evêque, en vente depuis le décès de son propriétaire. Il s'agit pourtant d'un décor bien différent de celui dans lequel le comédien a grandi.

© JP PARIENTE/SIPA (publiée le 16/09/2025)

L'acteur français, Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays de son vrai nom, a passé son enfance dans le château familial de la Rougeville, près de Valenciennes, dans le Nord. Il s'agit de la propriété de son grand-père paternel, le polytechnicien et industriel Léopold Defays. Le père de Pierre Richard, qui avait abandonné femmes et enfants, y était devenu indésirable. Peu intéressé par son fils et amateur de jeu, il finira par "dilapider la fortune familiale au jeu, à commencer par le château des environs de Valenciennes", raconte Le Monde.

Pierre Richard s'installe donc ailleurs. Peu intéressé par le vin à l'époque, il n'envisage pas immédiatement l'idée de racheter le domaine de l'Evêque, entouré d'étangs, et repart aussitôt. Mais l'idée de vivre au milieu des vignes fait son chemin et, l'acteur repart un mois plus tard à Gruissan. La demeure est modeste et inhabitable, des travaux sont indispensables... Mais l'acteur est déterminé. Il achète le domaine et s'installe à Gruissan, où il vit encore aujourd'hui.

Le Monde décrit le domaine de Pierre Richard comme "des terres guère ostentatoires, avec une maison en pierre d'une modestie revendiquée, d'un confort très relatif". On est loin du château, et c'est ce qui semble séduire le comédien. Le grand blond" s'est mis à produire du vin sur l'exploitation, avec l'aide de son oenologue et s'est petit à petit construit une vie entre le cinéma et le vignoble.

Dans cet écrin au coeur de l'Aude, Pierre Richard assure fréquenter "de sacrés personnages" et cite une galerie de voisins et de commerçants qui semblent tout droit sortis d'un film. Un château familial reconstruit, bien différent de celui de son passé, mais en accord avec ses valeurs d'aujourd'hui... Et dont les paysages peuplent son dernier film.