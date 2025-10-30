Le changement de casting de cette série Netflix a dégouté les fans

Cette série Netflix a connu un petit succès à ses débuts en 2019, mais les fans n'ont pas apprécié certains changements opérés depuis.

Les téléspectateurs enchaînent les saisons de leurs séries phares en remarquant des changements majeurs, sans savoir que des tensions ont pu émerger en coulisses. Netflix en a fait récemment les frais avec The Witcher. Sortie en 2019, la série de fantasy suscitait la curiosité des abonnés et des fans du jeu vidéo en proposant une adaptation portée par Henry Cavill. L'acteur, très populaire auprès du public, incarnait le sorceleur Geralt de Riv, un chasseur de monstres.

La première saison fait suffisamment parler d'elle pour que la série soit renouvelée jusqu'à cinq saisons. Entre la seconde et la troisième saison en revanche, l'intérêt décline et les audiences diminuent. En coulisses, des rumeurs évoquent une divergence artistique entre Henry Cavill, passionné de l'oeuvre d'Andrezej Sapkowski, et les scénaristes, jusqu'à ce que l'acteur ne quitte le programme. La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich a assuré que l'acteur a décidé de quitter la série pour poursuivre d'autres rôles.

Liam Hemsworth est chargé de reprendre le flambeau de Cavill et endosse le costume du sorceleur depuis la saison 4 de The Witcher. Malheureusement, cette annonce était loin d'avoir fait l'unanimité auprès des fans : "Je n'ai aucune haine envers Liam et je suis sûr qu'il va faire du bon travail ; malheureusement, je ne regarderais pas la série", assure un internaute sur Reddit.

Un autre utilisateur du forum anglophone estime que les créateurs de la série "ne comprennent absolument pas l'importance de la continuité et le respect du matériel source. Henry [Cavill] était la seule raison de regarder la série après une saison 2 abyssale. Je n'ai même pas réussi à terminer la saison 3".

Si la plupart des fans veulent laisser une chance au nouvel acteur, d'autres sont plus violents et moquent Liam Hemsworth dans le rôle. Sur Youtube, certains regrettent que "ce n'est plus la même chose sans Henry Cavill". "L'audience va chuter dramatiquement sans lui", ajoute un autre. Quoi qu'il en soit, la fin de The Witcher est proche, puisqu'il a été confirmé que la série se terminerait à l'issue de sa cinquième saison. En attendant, la saison 4 est à voir sur Netflix depuis le 30 octobre 2025.