La fille d'Isabelle Huppert est le portrait craché de sa mère, la ressemblance est troublante

Les enfants d'Isabelle Huppert travaillent tous dans le milieu du cinéma. Sa fille, également actrice, partage une ressemblance troublante avec sa mère.

Au cinéma, Isabelle Huppert est "la femme la plus riche du monde" dans le film de Thierry Klifa qui sort le 29 octobre 2025. Dans la vie privée, elle est non seulement l'une des comédiennes les plus respectées de sa génération, mais également la mère de trois enfants qui partagent son amour pour le septième art.

Tous sont nés de son union avec le producteur et réalisateur français Ronald Chammah : l'actrice et réalisatrice Lolita Chammah, 42 ans, l'acteur Lorenzo Chammah, 37 ans ans, et Angelo Chammah, 28 ans, qui a fait des études de cinéma. Si tous ont un pied dans le 7e art, l'aînée Lolita partage une ressemblance troublante avec son aînée.

Née en 1983, Lolita Chammah a débuté sa carrière au cinéma à l'âge de 5 ans. Dans Une affaire de femmes, film de Claude Chabrol sorti en 1988, elle incarne la fille du personnage joué par sa mère. Ce ne sera d'ailleurs pas la dernière fois que mère et fille se croisent au cinéma, puisqu'elles se donnent également la réplique dans Copacabana de Marc Fitoussi en 2010 et plus récemment Barrage de Laura Schroeder en 2017.

© Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA (publiée le 23/10/2025)

Forte d'une soixantaine de rôles au cinéma, Lolita Chammah poursuit sa carrière en ayant joué sous la direction des cinéastes Claire Denis, Mia Hansen-Løve, Mati Diop, Mikhaël Hers, Louis Garrel, Sophie Letourneur, Rebecca Zlotowski ou Jean-Paul Salomé. A la télévision, elle fait une apparition dans un épisode de Dix pour cent, mais également dans plusieurs téléfilms.

Dans une interview croisée au magazine Elle, Lolita Chammah était revenue sur la manière dont elle menait sa carrière de comédienne tout en étant la fille de l'une des actrices les plus reconnues du cinéma français. Elle a confirmé qu'être une "fille de" n'était pas nécessairement facile dans la sphère professionnelle :

"Cette filiation, je la trouve compliquée mais je l'assume parce que c'est ma vie. On évoque souvent ma ressemblance avec ma mère. Moi, je ne la vois pas. Ça nous échappe à toutes les deux. Le plus important, me semble-t-il, c'est la route que l'on emprunte et qui, parfois, croise celle de l'autre. Sinon, chacune trace son chemin avec sa propre vision artistique."