Zootopie 2 a été compliqué pour les réalisateurs : "Tout le film a été un énorme défi"

Les réalisateurs de "Zootopie 2", le Disney de la fin d'année 2025, sont revenus en interview avec Linternaute sur les plus gros défis rencontrés lors de la production.

En 2016, Zootopie a provoqué un raz-de-marée au box-office. Cette comédie policière, qui renoue avec la tradition anthropomorphique des premiers dessins animés Disney, a totalement conquis la critique : il a remporté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial avant de rafler l'Oscar du meilleur film d'animation 2017.

Il aura fallu attendre presque dix ans pour replonger dans la mégalopole de Zootopie et retrouver Nick et Judy pour une nouvelle enquête. Dans cette suite, les deux officiers peinent à trouver une manière de faire fonctionner leur duo, tout en menant l'enquête lorsque un serpent arrive à Zootopie, alors que cette espèce n'a plus été vue dans la ville depuis de nombreuses années.

Nous avons pu échanger quelques minutes avec les réalisateurs de Zootopie 2, Byron Howard et Jared Bush, avant la sortie du film. Le duo de cinéaste qui a également signé le premier épisode et Encanto l'avoue : cette suite a été un véritable défi.

© © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

"Ce film est le plus gros film que Disney Animation ait jamais produit", commente Jared Bush, ajoutant que "tout le film a été un énorme défi". La plupart sont : "L'un des plans contient 50 000 animaux", détaille-t-il d'abord, avant de donner un autre exemple des défis techniques qui se sont posés sur Zootopie 2 : "Historiquement, en animation, la fourrure est difficile, l'eau est difficile, et dans ce film, nous avons des animaux avec de la fourrure dans de l'eau !"

Heureusement, le duo de réalisateur a pu compter sur l'aide des 700 personnes qui ont travaillé sur le long-métrage. "C'est le nombre nécessaire pour faire l'un de ces films, et ce sont tous les meilleurs dans le domaine". Les contraintes techniques sont une chose, les attentes respectives en sont une autre. "Honnêtement, le plus gros défi était que nous aimions beaucoup le premier film", commente de son côté Byron Howard. "Rien que de réussir à être à la hauteur de nos propres attentes sur ce deuxième chapitre de l'histoire était énorme."

Zootopie 2 creuse encore davantage la relation entre les deux héros, Nick et Judy. Leurs différences respectives sont au cœur du long-métrage, alors qu'ils doivent trouver une façon de collaborer l'un avec l'autre. "Nous voulions que ce monde soit immense, amusant et rempli de blagues d'animaux, mais il y avait aussi la relation de Nick et Judy : nous ne voulions pas qu'elle soit statique et exactement la même que dans le premier film", note Byron Howard. "Ils doivent évoluer. Ils doivent aller plus en profondeur dans leur relation et en apprendre davantage l'un sur l'autre. C'est devenu le but même de ce film."

Jared Bush précise d'ailleurs que les scènes les plus difficiles à retranscrire en animation n'étaient pas nécessairement celles que l'on peut avoir en tête : "Bien sûr, il y a ces grandes scènes d'action incroyables, mais pour moi la scène la plus importante du film c'est simplement celles où Nick et Judy se parlent, et le jeu d'acteur est tellement subtil…. C'est incroyablement difficile à retranscrire. Nous avons vraiment de la chance d'avoir ces incroyables animateurs qui apportent le meilleur d'eux-mêmes à l'écran." Un travail d'orfèvre qui se révèle payant. Le public peut le découvrir en salles dès le mercredi 26 novembre 2025.