Aujourd'hui sur Netflix : le meilleur film romantique français à voir sur la plateforme pour la Saint Valentin

C'est l'un des meilleurs film romantiques français et il est disponible sur Netflix : il va bouleverser les abonnés pour la Saint Valentin.

Pour célébrer l'amour sans se ruiner au restaurant, pourquoi ne pas regarder un film romantique ? Pour cette Saint Valentin 2026, vous serez tenté de vous connecter à Netflix et de chercher le meilleur film d'amour présent sur la plateforme de streaming, surtout si vous avez déjà dévoré la première partie de La chronique des Bridgerton. Si l'on se fie au catalogue français à la date du 14 février, on peut vous recommander ce film romantique particulièrement bien noté, si ce n'est le mieux noté, du site.

Sorti en 2019, Mon inconnue de Hugo Gélin est l'une des meilleures romances françaises. S'il n'a fait "que" 559 126 entrées au cinéma, cela reste un vrai bijou du genre. Il est noté 3,9/5 par la presse et 4,1/5 par les spectateurs sur Allociné, ce qui en fait, à date, le film romantique le plus plébiscité actuellement au catalogue de Netflix en France.

Mon inconnue convoque un concept très fréquent dans le cinéma de science-fiction, mais un peu moins dans les romances : le principe de réalité alternative. On suit Olivia (Joséphine Japy) et Raphaël (François Civil) qui s'aiment comme des fous au lycée. Mais quelques années plus tard, leur couple se délite lorsque Raphaël devient auteur à succès. La dispute de trop va avoir des conséquences dramatiques : Raphaël se réveille le lendemain dans une réalité parallèle, où Olivia, devenue une grande pianiste, ne le connaît plus.

François Civil et Joséphine Japy incarnent un couple convaincant et émouvant à l'écran. Mais les seconds rôles ne sont pas en reste, à l'image des comédies romantiques traditionnelles : Benjamin Lavernhe est hilarant dans le rôle du meilleur pote lourdingue mais attachant, Camille Lellouche incarne l'ex collante.

A sa sortie il y a sept ans, Mon inconnue était salué pour ses "réflexions sur ce qui fait l'équilibre d'un couple" (Femme Actuelle) dans une comédie romantique "à la fois burlesque et émouvante". "Un coup de foudre, un vrai" juge Ouest France de son côté, quand le magazine spécialisé Cinemateaser vantait les mérites d'"une drôle de comédie romantique, légère et profonde comme un futur classique." Si vous n'avez toujours pas regardé Mon inconnue, la Saint Valentin est l'occasion idéale pour le faire, que vous soyez en couple ou célibataire !