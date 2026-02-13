Une bascule météo s'opère ce week-end : la neige et le froid de retour jusqu'à Paris

Ce week-end, les températures chutent. L'air froid va provoquer des chutes de neige jusqu'en plaine. Normandie, région parisienne, Nord... Les sols pourraient localement blanchir.

Ce vendredi 13 février, la tempête Nils s'est évacuée, mais le temps est encore perturbé avec des pluies fréquentes sur une majeure partie du pays. Du sud de la Bretagne et des Pays de la Loire au bassin parisien, comme aux abords des Pyrénées, les cumuls sont assez importants. Ce mauvais temps reste dans un climat doux pour la saison. La météo va complètement changer ce week-end avec l'arrivée d'un flux de nord et une descente d'air froid. Cela va favoriser le retour d'un temps plus hivernal. Les températures vont rejoindre les normales de saison, voire passer en dessous : les minimales tournent entre 0 et 4 degrés et peuvent être négatives dans le nord-est. Avec le vent, le ressenti pourra y être glacial. Les maximales l'après-midi seront aussi en forte baisse, avec souvent pas plus de 8 degrés.

Le temps s'annonce aussi instable et marqué par le retour de la neige et de gelées matinales. Samedi, des averses froides pourront devenir neigeuses à basse altitude. Les premiers flocons pourraient arriver par le nord-est, notamment en Alsace et en Lorraine. Ils pourraient ensuite s'étendre jusqu'au centre-est, vers la Bourgogne, et jusqu'aux Hauts-de-France, précise La Chaine Météo. En Ile-de-France, quelques flocons sont aussi possibles, mais plutôt sur l'est, du côté de la Seine-et-Marne.

Pour la journée de samedi, Météo France a placé le quart nord-est en vigilance jaune neige et verglas, et ce jusqu'au Pas-de-Calais et à l'Oise. En montagne, des chutes de neige soutenues sont attendues dès 400 à 700 mètres. Prudence donc pour les montées aux stations de ski ce week-end, mieux vaut être bien équipé. A contrario, des éclaircies toucheront un large quart nord-ouest.

© La Chaine météo

Dimanche, l'air froid persiste et une perturbation océanique se dessine. Des flocons légèrement plus conséquents peuvent alors tomber localement du Limousin à la Normandie, mais aussi du Nord et au bassin parisien. Il s'agirait d'un épisode matinal, pouvant localement blanchir le sol.

En Ile-de-France, ce passage neigeux pourrait être plus étendu que la veille : "Les faibles chutes de neige se propageraient alors sur la région parisienne entre 07h et 10h, pouvant alors saupoudrer les sols. Une tenue de 1 à 3 cm pourrait s'observer sur les plateaux, et surtout en remontant au nord de Paris vers le Val-d'Oise et l'Oise", précise La Chaine Météo selon le scénario le plus probable.

Météo France prévoit, pour sa part, pour la matinée de dimanche de la "pluie et neige" ou de la "neige faible" à Paris, Amiens, Lille, Auxerre ou encore Reims avec des températures matinales entre 2 et -3 degrés. Cet épisode sera suivi de pluie l'après-midi, sans risque de verglas. Cette offensive hivernale ne sera que de courte durée. Dès lundi, les températures maximales rejoignent la barre des 10 degrés et il n'y a plus de minimales négatives.