Il nous a quittés il y a 20 ans : longtemps catalogué comme acteur à nanars, ce comédien avait pourtant un talent unique

Cet acteur, musicien et humoriste français a joué dans des films raillés par la critique. Mais son talent comique génial lui a valu l'amour du public... et deux prix aux César.

Le 14 février 2006, la France perdait l'un de ses grands acteurs comiques de la seconde moitié du XXe siècle. A l'âge de 80 ans, Darry Cowl nous quittait. Les plus jeunes générations n'ont peut-être jamais entendu parler de ce comédien, qui avait pourtant un talent incontesté qui lui a permis d'être récompensé de deux César. Sa carrière compte 150 films, dont des œuvres ambitieuses au théâtre et au cinéma, mais surtout plusieurs films comiques souvent raillés ou conspués par la critique, voire rangés dans les nanars.

Né le 27 août 1925, Darry Cowl se destine au départ à une carrière de musicien, d'auteur et de compositeur. Il travaille comme pianiste-accompagnateur dans des cabarets, ce qui lui permet de développer ses talents de comédiens : il y crée alors son personnage d'ahuri bégayant, qui ne le quittera plus pour le restant de sa carrière. Il se fait connaître à partir des années 1950, avec des sketchs joués sur scène et à la télévision.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 06/02/2026)

Au cinéma, Darry Cowl commence sa carrière avec des seconds rôles dans des comédies, jusqu'à ce que Sacha Guitry n'engage ses services pour Assassins et voleurs et Les trois font la paire, en 1957. Il fait ensuite rire près de cinq millions de spectateurs dans Le Triporteur, où il tient le rôle principal. Il y prononce les mots "petit canaillou", qui seront pour toujours associés à son personnage. Sa carrière au cinéma est définitivement lancée, et Darry Cowl tournera jusqu'à cinq films par an, tout en poursuivant une carrière au théâtre.

Cependant, Darry Cowl mettra ses talents comiques au service de nombreux films qualifiés de nanars : on l'a vu dans Général... nous voilà !, Arrête ton char... bidasse !. Il a également été à l'affiche du Jour de gloire. Mais si les films sont ridiculisés par la critique, la prestation de Darry Cowl est souvent très appréciée du public. Il sera également à l'affiche de comédies plus sérieuses, réalisées par les cinéastes reconnus Philippe de Broca (Les Tribulations d'un Chinois en Chine), Michel Audiard (Elle cause plus... elle flingue), Henri Verneuil (Les Lions sont lâchés) ou Jean-Pierre Mocky (La Bourse et la vie, Les Saisons du plaisir).

A partir des années 1990, Darry Cowl change de registre pour se tourner vers des projets bien plus ambitieux. Au théâtre, il reçoit le Molière du meilleur comédien dans un second rôle en 1995 pour deux pièces de Georges Feydeau. Il a également reçu deux Césars, consacrant définitivement ses talents de jeu : un César d'honneur en 2001 qui vient couronner l'ensemble de sa carrière, puis un César du meilleur acteur dans un second rôle en 2004 pour son interprétation dans Pas sur la bouche d'Alain Resnais. Il s'éteindra deux ans après cette consécration.