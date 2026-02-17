Keanu Reeves change de métier : découvrez son nouveau projet

Keanu Reeves dévoile son nouveau projet et un nouveau talent, très loin des plateaux de cinéma.

Keanu Reeves est un homme aux multiples talents. En tant qu'acteur, il est reconnu pour ses rôles emblématiques dans les films Speed, Matrix et John Wick. Il a aussi réalisé le film L'Homme du Tai Chi en 2013, et produit plusieurs longs-métrages (Suspicions, Siberia, Ballerina...). Il est également musicien dans le groupe Dogstar et a sorti trois disques entre 1996 et 2023. Autant dire que l'interprète de Neo porte déjà de nombreuses casquettes.

Ce 26 février, Keanu Reeves dévoile un nouveau talent qui était encore méconnu jusqu'ici : celui de romancier. L'acteur canadien sort son premier livre, Le livre d'ailleurs, aux éditions Au diable vauvert. Cet ouvrage est co-écrit avec China Miéville, auteur britannique de romans de science-fiction et d'horreur (Perdido street station, The City and the City...).

© Lev Radin/Sipa USA/SIPA (publiée le 11/02/2026)

Décrit comme "un roman où se mêlent fresque mythologique et thriller", Le livre d'ailleurs est décrit, en quatrième de couverture, comme un récit qui "marie la puissance visuelle et le sens du rythme propres à Reeves à l'inventivité foisonnante de China Miéville, auteur d'imaginaire multi-primé."

S'il s'agit du premier roman de Keanu Reeves, ce n'est toutefois pas la première fois que l'acteur met son imagination et son talent au service d'un projet littéraire. Il avait déjà avait déjà co-signé la série de bande-dessinée américaine BRZRKR, avec Matt Kindt et Ron Garney, publiée en 2021 et éditée chez Delcourt, dans laquelle le lecteur suit un guerrier immortel mi-humain, mi-divin.

Les deux projets littéraires de l'acteur ont d'ailleurs un lien : le roman se déroule dans l'univers de BRZRKR. Cet ouvrage comporte 439 pages et est déjà fixé au tarif de 29 euros. Les fans de Keanu Reeves peuvent d'ores et déjà le précommander auprès de leurs vendeurs favoris.