Les Bridgerton saison 4 (spoilers) : on ne s'attendait absolument pas à ce rebondissement final

La partie 2 de la saison 4 de la série Netflix contient de nombreux rebondissements. Mais on a été particulièrement surpris par le dernier retournement de situation, qui opère un gros changement par rapport aux livres.

Les fans de La chronique des Bridgerton les plus impatients ont déjà pu dévorer les quatre derniers épisodes de la saison 4, mis en ligne ce jeudi 26 février 2026 sur Netflix. Cette seconde partie, riche en rebondissements, poursuit l'exploration de la relation contrariée entre Benedict et Sophie, alors que leurs différences sociales et les attentes de la société les sépare.

L'ultime épisode vient, évidemment, apporter une conclusion à l'intrigue principale, tout en laissant la porte ouverte à la suite de la série. Un rebondissement particulier nous a surpris : il ne se produit pas dans les livres de Julia Quinn (dont la série est librement adaptée), et devrait rebattre toutes les cartes dans la saison 5 des Bridgerton. Attention, la suite de cet article contient des spoilers. Ne lisez pas si vous ne voulez pas en savoir plus sur les intrigues de la saison 4, partie 2.

C'est la reine Charlotte qui va être ravie. © LIAM DANIEL/NETFLIX

Une dernière scène totalement inattendue (spoilers)

Les dernières minutes de la saison 4 se terminent bien évidemment sur la concrétisation du couple formé par Benedict et Sophie, qui ont vaincu les différents obstacles qui se présentaient à eux, mais aussi sur une surprise de taille : lady Whistledown est de retour. Mais il ne s'agit pas de Penelope, qui a décidé d'utiliser sa plume pour écrire un roman. Quelqu'un d'autre a repris le pseudonyme et entend divulguer les secrets de la haute société dans les prochaines saisons.

La fin de la saison 4 de La chronique des Bridgerton pose de nombreuses questions : qui est la nouvelle lady Whistledown ? Et pourquoi a-t-elle décidé de reprendre la chronique mondaine de Penelope ? Et quel sera son impact sur les prochaines saisons, consacrées aux romances d'Eloïse et Francesca dans l'immédiat, puis, à plus long terme, sur celles de Gregory et Hyacinthe ?

Il faudra patienter jusqu'à la sortie de la saison 5 pour le découvrir. Si la série romantique de Netflix suit son rythme de diffusion habituel, l'attente devrait toucher à sa fin d'ici 2028... En attendant, les fans peuvent développer leurs théories et commencer à mener l'enquête.