Murder 101 : la série documentaire de true crime pour ado sur Prime Video

Murder 101 est un série documentaire de truecrime pas tout à fait comme les autres, puisque ce sont des ados qui résolvent un crime jamais élucidé.

Murder 101 est une série documentaire réalisée par Jon Watts (Destination Finale 7, Wolfs), et comme le titre de cette série l'indique, il s'agit d'une série qui explore le true crime. Si Murder 101 revient bien sur un meurtre qui s'est véritablement produit, ce n'est pas le seul sujet abordé par ce programme. Car elle suit avant tout l'histoire d'Alex Campbell, un professeur de sociologie, et sa classe de lycéens, qui vont se lancer le défi de résoudre un crime local non élucidé.

Depuis quelques années, les séries documentaires true crime ont la côte et on ne compte plus les contenus du même genre, disponibles sur Prime Video : The Perfect Victim, ou Mourning Son ont d'ailleurs cartonné sur la plateforme. Le genre policier est tellement populaire qu'il inspire la fiction, comme Only murders in the building (sur Disney+) ou Le Murder Club du Jeudi (sur Netflix). Présentée en avant-première en janvier au festival Sundance 2026, Murder 101 est disponible sur Prime Video depuis le 13 juillet 2026.

Quelle est l'intrigue de Murder 101 ?

Alex Campbell est un professeur de sociologie dans un lycée du Tenessee et il propose à ses élèves un module bien particulier : ils devront tenter d'élucider un meurtre vieux de plus de quarante ans et peut-être mettre la main sur un tueur en série. En la matière, la police peut s'inspirer des adolescents qui redoublent d'ingéniosité pour résoudre l'affaire. Avec succès. Cette enquête est exaltante, mais elle sert aussi de point de départ à une réflexion plus profonde : qu'est ce qui se passe en nous et autour de nous quand on s'investit dans un cas comme celui-ci ? Entre découvertes collectives mais aussi individuelles, Murder 101 prouve que parfois, le parcours est aussi important que le résultat.

Où découvrir Murder 101 en streaming ?

La série documentaire Murder 101 est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 13 juillet 2026. Cette série unique en son genre vient diversifier un catalogue d'Amazon déjà bien rempli. Pour découvrir ce progmeame et des titres comme The Perfect Victim ou The Mourning Son, vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 6,99 euros par mois via abonnement simple.